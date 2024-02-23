حجز تذاكر مباراة الفيحاء وأبها في الجولة 21 من دوري روشن 2023-2024

يستقبل ملعب الملك سلمان، مباراة الفيحاء وأبها والتي ستكون واحدة ضمن أهم مباريات الجولة 21 من دوري روشن السعودي، ويدخل نادي الفيحاء المباراة وهو عينه على الفوز وذلك لمصالحة جماهيره وخاصة بعد الخروج من الدور 16 من دوري أبطال آسيا بعد الخسارة من النصر في مباراة الذهاب والعودة.

موعد مباراة الفيحاء وأبها

تقام مباراة الفيحاء وأبها في الدوري السعودي يوم الاثنين القادم الموافق 26 فبراير 2024، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الفيحاء ضد أبها علي قناة SSC الرياضية السعودية والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري السعودي، ويمكن مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP.

حجز تذاكر مباراة الفيحاء وأبها

طرحت تذاكر مباراة الفيحاء وابها علي موقع نادي الفيحاء ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

الذهاب إلي موقع حجز ت ذاكر نادي الفيحاء

بعد ذلك تقوم باختيار المباراة.

الضغط على زر احجز تذكرتك.

بعد ذلك يتطلب منك تسجيل الدخول في حسابك.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار فئة التذكرة.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط على زر السداد.

ترتيب الفيحاء وأبها في الدوري

يحتل نادي الفيحاء المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، ولعب الفريق 20 مباراة فاز في 5 مباريات، وتعادل في 7 مباريات وخسر في ثمان مباريات.

بينما يأتي نادي أبها في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، وخاض الفريق 20 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في 13 مباراة.