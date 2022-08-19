حجز تذاكر مباراة الزمالك والهلال السعودي.. اعرف موعد مباراة السوبر المصري السعودي ورابط التذاكر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري السعودي ” كأس لوسيل” والذي سيجمع كلاً من الزمالك بطل الدوري المصري مع الهلال السعودي، بطل الدوري السعودي، عن بدء طرح تذاكر المباراة رسميًا، حيث قررت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إقامة المباراة يوم 9 سبتمبر المقبل.

أسعار تذاكر السوبر المصري السعودي

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طرح تذاكر مباراة السوبر المصري السعودي على الموقع الرسمي بأسعار تبدأ من 40 ريالا قطريا للدرجة الرابعة و80 ريالا قطريا للدرجة الثالثة و150 ريالا قطريا للدرجة الثانية وصولا إلى 200 ريال قطري للمقصورة الرئيسية، حيث يتعين على المشجعين الحصول على بطاقة “هيا” الإلزامية من الموقع المخصص لذلك لشراء تذاكر السوبر المصري السعودي.

موعد مباراة السوبر المصري السعودي

وأوضحت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري السعودي أن المباراة ستقام في تمام التاسعة مساء بتوقيت الدوحة على استاد لوسيل أكبر ستادات مونديال قطر 2022، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، على أن يعقبها حفل غنائي في التاسع من الشهر المقبل، والذي يستضيف مونديال الأندية في العاصمة القطرية وتقام عليه مباراة البداية بين الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر وختاما بنهائي البطولة في 18 ديسمبر بالتزامن مع احتفالات قطر باليوم الوطني

الزمالك يتصدر بطولة الدوري الممتاز

وترددت شائعات خلال الفترة الماضية بأن الشركة الراعية تريد مشاركة الأهلي بالاسم ضد الهلال السعودي، من أجل ضمان عائدات أعلى، إلا أن حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري اجتمع مؤخرا بجمال علام رئيس اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن المباراة ستقام بين بطل الدوري المصري (لم يتحدد بعد) وبين بطل الدوري السعودي وهو الهلال، حيث يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.