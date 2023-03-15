«افتتاحية مميزة».. شرح حجز تذاكر مباراة الخليج والطائي الدوري السعودي “مصور”

تنطلق مساء غدٍ الخميس 16 مارس الحالي، لقاءات الجولة 21 الجديدة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، ومعها يتزايد البحث عن حجز تذاكر مباراة الخليج والطائي الأولى في الأسبوع الجديد، والمقامة على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد Prince Mohammed Bin Fahad Stadium في مدينة الدمام السعودية، لحساب مواجهات الإياب أو الدور الثاني، يسعى من خلال البحارة إلى استلهام مصدر أمل جديد للبقاء في دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل، بينما يطمح فارس الشمال إلى اقتناص 3 نقاط جديدة تؤمن موقعه في المنطقة الدافئة بوسط جدول ترتيب دوري روشن.

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في السطور القادمة، على شرح حجز تذاكر مباراة الخليج والطائي في دوري روشن، إلى جانب موعد اللقاء والقنوات الناقلة للراغبين في المتابعة التلفزيونية للمواجهة، وكذلك وضعية الناديين في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي 2023، قبيل انطلاق مواجهات الجولة 21 الجديدة بالموسم السابع والأربعين من المسابقة.

حجز تذاكر مباراة الخليج والطائي

أعلنت إدارة نادي الخليج مؤخرًا، عن طرح تذاكر مباراة الطائي والخليج، في افتتاح الأسبوع الحادي والعشرين من منافسات Saudi Professional League 2023/2022.

ويمكن للجماهير الحصول على تذاكر المباراة باتباع الخطوات التالية:

نقوم بدايةً بالدخول إلى منصة (تكت مكس) الخاصة بحجز المباريات والفعاليات، ومن ثم اختيار “مباراة الخليج والطائي” كما هو موضح بالصور بالأسفل. بعد ذلك سنتوجه إلى الصفحة الرئيسية لحجز تذاكر اللقاء، وفيها تظهر بطاقة تعريفية للمباراة، وفي الجانب الأيسر من الصفحة سنجد فئات التذاكر وأسعارها المختلفة، سنجد في أعلاها “احجز الآن” فنقوم بالنقر عليها. ستنتقل بنا الصفحة إلى شاشة تسجيل الدخول، ومنها نقوم بإضافة عنوان البريد الإلكتروني Email وكلمة المرور Password، ثم نضغط على “تسجيل الدخول بتكت مكس”، ونواصل باقي الخطوات من حيث تحديد فئة التذاكر من الدرجات المختلفة، والعدد المطلوب شرائه، وأخيرًا نختار طريقة الدفع المتاحة. في حال نسيان كلمة السر، فيمكن استعادة الحساب بالنقر على “نسيت كلمة المرور؟” واتباع الإرشادات. أما عند الرغبة في تدشين عضوية جديدة على الموقع لحجز فعاليات أخرى، فننقر على عبارة “ليس لديك حساب ؟ تسجيل حساب جديد” الموجودة في أسفل الصفحة.

تذاكر مواجهة #الخليج_الطائي عبر منصة صلة🔻 جماهير الدانة، ننتظركم في الدمام 🏟️ 🔗 للحجز:https://t.co/DqMDn1LR9S pic.twitter.com/w7qESwKpCf — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) March 12, 2023

موعد المباراة والقنوات الناقلة

قبل الخوض في الحديث عن موعد مباراة الخليج والطائي والقنوات الناقلة، سنتعرف بشكل مبسط على وضعية الناديين في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

حيثما يدخل الدانة مواجهة الخميس، وهم في المرتبة الخامسة عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 16 نقطة وفارق (-16) هدفًا، إثر فوزه في 5 مباريات، والتعادل في واحدة، غير أنه سقط في فخ الخسارة 13 مرة بالموسم الجاري.

من جهة أخرى، يأتي صائد الكبار في المركز الـ8 بالترتيب العام للمسابقة، بعدما حصد 28 نقطة وصافي (-3) أهداف، من 8 انتصارات، وتعادل وحيد، لكن تلقى 10 هزائم هذا الموسم.

وعن حكم مباراة الخليج والطائي، فلم يفصح الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) رسميًا عن هويته حتى كتابة تلك السطور.

سوف تقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتغطية الحدث.

أما عن معلق مباراة الخليج والطائي، فستكشف عنه شركة الرياضة السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة.