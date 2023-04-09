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حجز تذاكر مباراة التعاون والاتفاق في “دوري روشن السعودي” الجولة 23 تعرف على خطوات الحجز والقنوات الناقلة للمباراة

سها ناجي

ستقام مباراة التعاون والاتفاق السعودي يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعة المباراة على SSC SPOTRS السعودية، وللتعرف على طريقة حجز التذاكر تابع المقال التالي.

حجز تذاكر مباراة التعاون والاتفاق
حجز تذاكر مباراة التعاون والاتفاق
حجز تذاكر مباراة التعاون والاتفاق

موعد مباراة التعاون والاتفاق

في إطار الجولة رقم 23 من دوري روشن السعودي فإن المباراة، ستقام يوم الأحد الموافق 9 -4-2023، وستبدأ المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية ودبي، والساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

حجز تذاكر مباراة التعاون والاتفاق

رابط حجز تذاكر مباراة Altaawoun × Ettifaq

لمشاهدة المباراة عن قرب حرصت الجهات المسؤولة على تخصيص رابط لحجز التذاكر إلكترونيا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

حجز تذاكر مباراة التعاون والاتفاق
حجز تذاكر مباراة التعاون والاتفاق
  • في البداية يرجى الولوج إلى موقع منصة TicketMX.
  • ثم يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة لإتمام الدخول.
حجز تذاكر مباراة التعاون والاتفاق
حجز تذاكر مباراة التعاون والاتفاق
  • بعد ذلك قم بتحديد عدد المقاعد، والأماكن.
  • يجب اختيار وسيلة الدفع المناسبة لتسديد قيمة التذاكر.

  • علمًا بأنه يجب طباعة التذاكر حتى تستطيع دخول المباراة.

تردد القناة الناقلة للمباراة

تقوم قناة ssc السعودية بعرض كافة المباريات الهامة لحصولها على حقوق البث، ولذلك فإن ترددها يأتي كالتالي:

  • تردد القناة: 12418.
  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
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سها ناجي

اسمي سها ناجي، بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، أحب الكتابة والتدوين، كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية.

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