حجز تذاكر مباراة التعاون والاتفاق في “دوري روشن السعودي” الجولة 23 تعرف على خطوات الحجز والقنوات الناقلة للمباراة

ستقام مباراة التعاون والاتفاق السعودي يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعة المباراة على SSC SPOTRS السعودية، وللتعرف على طريقة حجز التذاكر تابع المقال التالي.

موعد مباراة التعاون والاتفاق

في إطار الجولة رقم 23 من دوري روشن السعودي فإن المباراة، ستقام يوم الأحد الموافق 9 -4-2023، وستبدأ المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية ودبي، والساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

رابط حجز تذاكر مباراة Altaawoun × Ettifaq

لمشاهدة المباراة عن قرب حرصت الجهات المسؤولة على تخصيص رابط لحجز التذاكر إلكترونيا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

في البداية يرجى الولوج إلى موقع منصة TicketMX.

ثم يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة لإتمام الدخول.

بعد ذلك قم بتحديد عدد المقاعد، والأماكن.

يجب اختيار وسيلة الدفع المناسبة لتسديد قيمة التذاكر.

علمًا بأنه يجب طباعة التذاكر حتى تستطيع دخول المباراة.

تردد القناة الناقلة للمباراة

تقوم قناة ssc السعودية بعرض كافة المباريات الهامة لحصولها على حقوق البث، ولذلك فإن ترددها يأتي كالتالي:

🎫| جماهير الذئاب تذاكر مباراة #التعاون_الاتفاق متوفرة الآن عبر الرابط التالي: 🔗 https://t.co/GDQlGzA3Oo — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) April 7, 2023