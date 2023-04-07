حجز تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة الجولة 23 في دوري روشن السعودي وموعدها

تم فتح باب حجز تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة الذي من المقرر إقامتها يوم الأحد القادم 9 أبريل 2023 على أستاد الملك عبد العزيز في مكة، وستكون مواجهة قوية جداً بين الفريقين وبالأخص فريق الاتحاد وهذا لأنه حتى الآن استطاع أن يتصدر الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة فقط بينه وبين فريق النصر، لذلك لا يوجد أمامه سوى الفوز بجميع مبارياته القادمة لكي يحافظ على هذه الصادرة، كما أن فريق الوحدة سيحاول أيضا أن يفوز لكى يحسن من ترتيبه في الدوري فهو في المركز الثالث عشر بمجموع 22 نقطة.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة

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هناك الآلاف من مشجعي نادي الاتحاد الذين بدء حجز تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة 23 وذلك لتشجيع فريقهم في الفوز للحفاظ على صدارة الدوري، وطريقة حجز التذاكر إلكترونيا من خلال منصة مكاني والطريقة هي:

في البداية قم بالدخول إلى منصة مكاني.

بعد ذلك سيظهر أمامك المباريات قم بالضغط على أيقونة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة.

ثم قم بتسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني و كلمة المرور، النقر على أيقونة تسجيل.

إذا لم يكن لديك حساب على المنصة قم بإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك إختيار فئة التذاكر التي تريد حجزها.

ثم قم بتحديد العدد.

إدخال بيانات الدفع المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة حجز ثم طباعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة

تقوم قناة SSC السعودية الرياضية بإذاعة جميع مباريات الدوري السعودي ومعظمهم المباريات المحلية والعالمية التي يشارك فيها المنتخب السعودي، ومن المقرر إذاعتها لمباراة الاتحاد والوحدة، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي العرب سات. التردد 12418. الإستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 3/4.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة

سوف تقام مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة 23 يوم الأحد القادم الموافق 9 إبريل 2023 م، وذلك على استاد ملعب الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، حيث من المقرر إطلاق صافرة المباراة في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة 12:00 صباحا بتوقيت القاهرة.