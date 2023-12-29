حجز تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024

يستقبل ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية الاتحاد والطائي والتي ستكون ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، ويستعد الاتحاد بقوة لهذه المباراة من أجل الفوز ومصالحة جماهير الفريق وخاصة بعد الخسارة التي تعرض لها في المباراة الماضية والتي انتهت بنتيجة 5-2 لصالح النصر وأيضاً الخسارة في كأس العالم للأندية من الأهلي المصري.

موعد المباراة

تقام مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة الانترنت على منصة شاهد VIP.

حجز تذاكر الاتحاد والطائي

طرحت تذاكر مباراة الاتحاد والطائي علي منصة تكت مكس ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

الذهاب إلي صفحة حجز التذاكر مباشرة “من هنا “.

الضغط على زر احجز الآن.

بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم كلمة السر.

ثم تقوم باختيار من الصفحة فئة التذكرة ورقم المقعد وعدد التذاكر.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

ثم الضغط علي الحجز.

اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي

الفئة السعر A , B , C مخفض 30 ريال A 50 ريال C 100 ريال VIP 500 ريال VVIP 2000 ريال

التشكيل المتوقع للاتحاد

قد يعتمد مدرب نادي الاتحاد على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي ، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط : فابينيو ، كانت ، كورونادو ، رومارينهو.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله ، كريم بنزيما.

ترتيب الاتحاد والطائي في الدوري

يحتل نادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي ضمك صاحب المركز الخامس، ولعب الاتحاد 18 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 6 مباريات.

بينما يأتي نادي الطائي في المركز 14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة ولعب الطائي 18 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 11 مباراة.