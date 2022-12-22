حجز تذاكر مباراة الاتحاد والشباب بطولة كأس الملك 2022-2023 بالخطوات عبر منصة مكاني

يستقبل نادي الجوهرة المشعة الرياضي، مباراة في غاية القوة والأهمية يلتقي خلالها فريقي الاتحاد والشباب، والتي تعد من المنافسات القوية في بطولة كأس الملك 2022-2023.

مشتاقين للجوهرة يا ذهب ؟ 💛🖤 سحب على تذاكر مباراة #الاتحاد_الشباب ⚽️ تذكرتين منصة فضية 🎫

١٠ تذاكر موحدة 🎟 فقط ريتويت ومتابعة 🔁

وفالك الفوز يا سيدهم وعميدهم 🐅 pic.twitter.com/pZOCZ8dpgh — شـقردي | Shgardi (@ShgardiKSA) December 21, 2022

بطولات الدوري السعودي

حيث حصل فريق الشباب على ترتيب المركز الثاني في الدوري السعودي، وذلك بفرق نقاط ٢٢ نقطة وهو يسعى للفوز على فريق الاتحاد ، الذي قد حصل أيضاً على ترتيب المركز الخامس خلال مباريات الدوري روشن برصيد نقاط 18 نقطة وهو يطمح للحصول على أكبر البطولات.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والشباب بطولة كأس الملك 2023

قد تم إطلاق التذاكر الخاصة بهذه المباراة خلال الموقع الرسمي لمنصة نادي الاتحاد، ويمكنك الحجز من خلال اتباع التالي:

في البداية سجل الدخول على الموقع.

ثم قم بعملية شراء التذاكر الخاصة بالمباراة.

في حالة كنت تمتلك حساب على موقع مكاني، بإمكانك تسجيل الدخول بالحساب نفسه بدلاً من إنشاء حساب جديد.

سعر تذاكر مباراة الشباب

ويبلغ سعر التذكرة حوالي ٢٠ ريال حتى ٤٠ ريال سعودي حسب أولويات الحجز.

توقيت مباراة الاتحاد والشباب

من المقرر عقد المباراة الحاسمة بين فريقي الاتحاد والشباب يوم الخميس الموافق 22 من شهر ديسمبر 2022 داخل نادي الجوهرة المشعة، وذلك في تمام الساعة 9 مساءً بالتوقيت السعودي و8 بتوقيت مصر.

شروط الحصول على التذاكر