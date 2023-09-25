حجز تذاكر مباراة الاتحاد والخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين وأسعار التذاكر

يلتقي فريقا الاتحاد والخلود في مباراة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024، والتي تقام يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس.

الموقع الرسمي إيزي تيكت مصدر الصورة: سكرين شوت من إيزي تيكت

طرق حجز تذاكر مباراة الاتحاد والخلود

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والخلود عبر منصة EasyTicket، وهي الوسيلة الوحيدة المتاحة لضمان مقعدك في مدرجات ملعب نادي الحزم.

خطوات حجز التذكرة:

الدخول إلى موقع أو تطبيق منصة EasyTicket. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي. اختيار المباراة التي ترغب في حضورها. اختيار عدد التذاكر التي تريد حجزها. اختيار فئة التذكرة. إدخال بياناتك الشخصية. اختيار طريقة الدفع. طباعة التذكرة.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والخلود

تتوفر تذاكر مباراة الاتحاد والخلود بأربع فئات:

منصة نادي الخلود: 1500 ريال سعودي.

منصة نادي الاتحاد: 1500 ريال سعودي.

موحدة نادي الخلود: 150 ريال سعودي.

موحدة نادي الاتحاد: 150 ريال سعودي.

موعد مباراة الاتحاد والخلود

تقام مباراة الاتحاد والخلود يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود

سيتم نقل مباراة الاتحاد والخلود عبر قناة SSC Sports 1HD.

يأمل عشاق كرة القدم السعودية أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير، خاصة وأنها تجمع بين فريقين كبيرين يتمتعان بقاعدة جماهيرية عريضة.