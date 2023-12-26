حجز تذاكر مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024

يحل النادي الأهلي ضيفاً علي نظيرة نادي الخليج في مباراة الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري السعودي لموسم 2023-2024، ويستعد الأهلي من أجل الفوز في هذه المباراة واستكمال سلسلة الانتصارات التي يقوم بها الفريق في المباريات الماضية، ونجح الأهلي في الفوز علي الحزم باربع أهداف دون رد في مباراة الجولة الماضية، بينما فاز الخليج علي الفيحاء بثلاث أهداف دون رد.

موعد مباراة الأهلي والخليج

تقام مباراة الأهلي والخليج علي ملعب الأمير عبدالله الفيصل يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الانترنت علي منصة شاهد VIP.

حجز تذاكر الأهلي والخليج

إعلن النادي الأهلي عن طرح تذاكر المباراة علي الموقع الرسمي له علي شبكة الأنترنت ويمكن الحجز عبر اتباع التالي:-

الدخول إلي صفحة حجز التذاكر مباشرة “من هنا“.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الحجز الأن.

تقوم بتسجيل الدخول في حسابك.

تقوم باختيار من الصفحة فئة التذكرة ورقم المقعد.

بعد ذلك تقوم باختيار عدد التذاكر.

تحديد وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط علي زر الحجز.

اسعار تذاكر الأهلي والخليج

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الفئة السعر موحد 20 ريال ممتاز 40 ريال فضي 150 ريال ذهبي 400 ريال

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع إن يعتمد المدير الفني للنادي الأهلي علي التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي

خط الوسط: عبدالله عطيف، علي الاسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

ترتيب الأهلي والخليج في الدوري

يحتل نادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، ولعب الأهلي 18 مباراة استطاع الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في ثلاث مباريات.

بينما يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ولعب الخليج 18 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وخسر الفريق في ثمان مباريات.