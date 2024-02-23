يلتقي الاتحاد مع الوحدة في مباراة الأسبوع 21 من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، ويدخل نادي الاتحاد هذه المباراة وهو لدية الثقة الكبيرة بالفوز والحصول علي الثلاث نقاط، وخاصة بعد تأهل الاتحاد إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، ونجح العميد في الفوز في الجولة الماضية على الرياض بهدفين دون رد.

حجز تذاكر مباراة الأتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الاتحاد والوحدة

تقام مباراة الاتحاد ضد الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، يوم الاثنين القادم الموافق 26 فبراير 2024، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة scc sport، ويمكن مشاهدة المباراة على منصة شاهد VIP.

حجز مباراة الاتحاد والوحدة

طرحت تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة على منصة webook، ويمكن حجز التذاكر عن طريق التالي:-

الذهاب إلى منصة webook

بعد ذلك اختيار من القائمة الفعاليات.

اختيار مباراة الاتحاد والوحدة.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر حجز التذاكر.

تسجيل الدخول في حسابك.

بعد ذلك اختيار فئة التذكرة وعدد التذاكر.

تحديد أرقام التذاكر.

تقوم باختيار وسيلة الدفع.

سداد سعر التذكرة.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الحجز.

تشكيل الاتحاد المتوقع

قد يعتمد مدرب نادي الاتحاد على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي ، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: فابينيو ، كانت ، كورونادو ، رومارينهو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله ، كريم بنزيما.

🎫 طرح تذاكر مواجهة #الاتحاد_الوحدة ضمن مباريات دوري روشن للمحترفينhttps://t.co/QWA6en6zX1 📲 حمل التطبيق لعرض التذاكر | https://t.co/9fz0Vei25d — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 23, 2024

ترتيب الاتحاد والوحدة في الدوري

يحتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة ولعب العميد 20 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 6 مباريات.

بينما يأتي نادي الوحدة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة ولعب الوحدة 20 مباراة فاز في ثمان مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 10 مباريات.