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حجز تذاكر مباراة الأتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024

محمد جابر السيد

يلتقي الاتحاد مع الوحدة في مباراة الأسبوع 21 من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، ويدخل نادي الاتحاد هذه المباراة وهو لدية الثقة الكبيرة بالفوز والحصول علي الثلاث نقاط، وخاصة بعد تأهل الاتحاد إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، ونجح العميد في الفوز في الجولة الماضية على الرياض بهدفين دون رد.

حجز تذاكر مباراة الأتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024

حجز تذاكر مباراة الأتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الاتحاد والوحدة

تقام مباراة الاتحاد ضد الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، يوم الاثنين القادم الموافق 26 فبراير 2024، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة scc sport، ويمكن مشاهدة المباراة على منصة شاهد VIP.

حجز مباراة الاتحاد والوحدة

طرحت تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة على منصة webook، ويمكن حجز التذاكر عن طريق التالي:-

  • الذهاب إلى منصة webook.
  • بعد ذلك اختيار من القائمة الفعاليات.
  • اختيار مباراة الاتحاد والوحدة.
  • بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر حجز التذاكر.
  • تسجيل الدخول في حسابك.
  • بعد ذلك اختيار فئة التذكرة وعدد التذاكر.
  • تحديد أرقام التذاكر.
  • تقوم باختيار وسيلة الدفع.
  • سداد سعر التذكرة.
  • بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الحجز.

تشكيل الاتحاد المتوقع

قد يعتمد مدرب نادي الاتحاد على التشكيل التالي:-

  • حراسة المرمى: جروهي.
  • خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي ، مهند الشنقيطي.
  •  في خط الوسط: فابينيو ، كانت ، كورونادو ، رومارينهو.
  • خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله ، كريم بنزيما.

ترتيب الاتحاد والوحدة في الدوري

يحتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة ولعب العميد 20 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 6 مباريات.

بينما يأتي نادي الوحدة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة ولعب الوحدة 20 مباراة فاز في ثمان مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 10 مباريات.


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عن الكاتب:
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محمد جابر السيد

حاصل علي بكالريوس هندسة وأعمل كمهندس إنتاج وأهتم بمجال كتابة المقالات في مختلف المقالات، وأهتم بقراءة الكتب وكتابة الروايات.


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