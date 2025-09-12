“حتى تلك اللحظة” محمود طاهر خارج سباق رئاسة الأهلي .. واسم اخر مطروح

في تطور مفاجئ، حسم مصدر مقرب من محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، الجدل حول عودته لرئاسة النادي، مؤكدًا أن الأمر “خارج الحسابات تمامًا”.

وذلك بعد قرار محمود الخطيب بعدم الترشح، تزايدت التكهنات حول عودة طاهر، إلا أن المصدر أكد أن رئيس النادي السابق لا يفكر في خوض الانتخابات، خاصة بعد وفاة نجله في أغسطس 2024.

حيث يرغب في الابتعاد عن العمل العام والتفرغ لأعماله الخاصة. ولا يرغب في التواجد داخل العمل العام الفترات القادمة.

أوضح المصدر أن محمود طاهر يتواجد حاليًا خارج مصر لمتابعة أعماله، مما يقطع الطريق أمام أي محاولات لإقناعه بالترشح.

بينما هناك اسم اخر في الصورة وهو رجل الأعمال ياسين منصور الذي يرتبط اسمه دوما بالنادي الأهلي ومجلس ادارة القلعة الحمراء.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي بالأمس قد قرر عدم خوض انتخابات الأهلي القادمة لظروف صحية وربما لا يستكمل مهمته الحالي في رئاسة النادي

هل ترى أن ابتعاد طاهر عن المنافسة سيؤثر على مستقبل الانتخابات في القلعة الحمراء؟