أخبار الرياضة

“حتى تلك اللحظة” محمود طاهر خارج سباق رئاسة الأهلي .. واسم اخر مطروح

أحمد المدبولي

في تطور مفاجئ، حسم مصدر مقرب من محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، الجدل حول عودته لرئاسة النادي، مؤكدًا أن الأمر “خارج الحسابات تمامًا”.

"حتى تلك اللحظة" محمود طاهر خارج سباق رئاسة الأهلي .. واسم اخر مطروح

وذلك بعد قرار محمود الخطيب بعدم الترشح، تزايدت التكهنات حول عودة طاهر، إلا أن المصدر أكد أن رئيس النادي السابق لا يفكر في خوض الانتخابات، خاصة بعد وفاة نجله في أغسطس 2024.

حيث يرغب في الابتعاد عن العمل العام والتفرغ لأعماله الخاصة. ولا يرغب في التواجد داخل العمل العام الفترات القادمة.

أوضح المصدر أن محمود طاهر يتواجد حاليًا خارج مصر لمتابعة أعماله، مما يقطع الطريق أمام أي محاولات لإقناعه بالترشح.

بينما هناك اسم اخر في الصورة وهو رجل الأعمال ياسين منصور الذي يرتبط اسمه دوما بالنادي الأهلي ومجلس ادارة القلعة الحمراء.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي بالأمس قد قرر عدم خوض انتخابات الأهلي القادمة لظروف صحية وربما لا يستكمل مهمته الحالي في رئاسة النادي

هل ترى أن ابتعاد طاهر عن المنافسة سيؤثر على مستقبل الانتخابات في القلعة الحمراء؟ 

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.