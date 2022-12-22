حالة الأسطورة البرازيلية بيليه تتدهور ” يعاني من قصور في القلب والكلى ” 

أكدت بعض التقارير الطبية يوم أمس الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022 تدهور الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم السابق بيليه، وهو ما يجعله بحاجة إلى رعاية مستمرة تتعلق بقصور القلب والكلى.

ويعاني النجم البرازيلي بيليه من سرطان القولون، وذلك منذ شهر سبتمبر لعام 2021، وقد تم نقل الأسطورة بيليه خلال الشهر الماضي إلى أحد المستشفيات المتواجدة في ساو باولو، وذلك للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وقد صرحت ابنة الأسطورة بيليه من خلال صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام، بأن أبيها سيقوم بقضاء عيد الميلاد وهو في المستشفى.

ويعتبر أسطورة كرة القدم البرازيلية ” بيليه ” هو واحدًا من أفضل لاعبي كرة على الإطلاق بالتاريخ، حيث قد توج مع السامبا البرازيلية بـ 3 ألقاب في كأس العالم، وهو رقم تاريخي لم يسجله أي لاعب من قبل.