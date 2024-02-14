حافلة فريق ريال مدريد تتعرض لحادث أثناء تواجد البعثة بداخلها

تناقلت التقارير الصحفية التي تتابع أخبار كرة القدم الأوروبية وعلي وجه الخصوص مباريات بطولة دوري أبطال أوربا، وهي البطولة الأبرز في أوربا والعالم حاليًا، عن تعرض الحافلة التي كانت تقل بَعثة فريق ريال مدير النادي الإسباني لحادث سير في ألمانيا.

وكان الفريق الملكي كما يلقب في طريقة إلى مدينة (لايبزيج الألمانية) لملاقاة فريق ناد لايبزيج الألماني في إطار مباريات ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوربا لهذا الموسم، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة هدف نظيف.

وقد اصطدمت الحافلة الخاصة بنادي ريال مدريد التي كان يقلها الفريق بسيارة خاصة على إحدى الطرق السريعة اليوم الإثنين بعدما اضطرت بَعثة النادي الملكي إلى السفر من معقله في العاصمة الإسبانية مدريد إلى مطار مدينة (إرفورت) في ألمانيا، صباح يوم الإثنين، ليتجه بعد ذلك الفريق الملكي بالحافلة إلى مدينة لايبزيج التي أقيمت بها المباراة وهي تبعد حوالي 100 كم عن المطار وذلك وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية.

كما ذكرت أيضا الصحيفة الكبيرة والواسعة الانتشار في ألمانيا عن حدوث تلفيات بسيطة في السيارة الخاصة التي اصطدمت بها حافلة الفريق وبعض الصدمات البسيطة في الحافلة ولم يلحق آي أضرار بأي من أفراد الفريق أو البَعثة عمومًا.