حاسوب أوبتا الخارق يرشح الأندية الأوفر حظًا للفوز بكأس العالم للأندية

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة والتي تقام بشكل موسع، حيث أعلنت شبكة “أوبتا” العالمية للإحصاءات الكروية عن نتائج توقعات حاسوبها الخارق، الذي أجرى 10,000 محاكاة للبطولة المنتظرة بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

توقعات أوبتا

وبحسب هذه التوقعات لحاسوب أوبتا الخارق، جاء نادي باريس سان جيرمان على صدارة قائمة الفرق المرشحة للتتويج باللقب بنسبة فوز تبلغ 18.5%، وذلك بعد تتويجه التاريخي بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان بخماسية نظيفة.

وجاء خلف البي إس جي نادي مانشستر سيتي بنسبة 17.8%، رغم إخفاقه فى تحقيق أي لقب الموسم الماضي.

وتواجدت أسماء فرق أوروبية أخرى ضمن دائرة المنافسة، كان أشهرها بايرن ميونيخ (12.8%)، إنتر ميلان (12.3%)، ريال مدريد (9.8%)، وتشيلسي (8.5%).

وأوضحت أوبتا تفاصيل النسب المقترحة كالتالي:

باريس سان جيرمان

يتواجد للمرة الأولى في البطولة، ويدخل بزخم كبير بعد تتويجه التاريخي بدوري أبطال أوروبا. رغم صعوبة مجموعته التي تضم أتلتيكو مدريد، سياتل ساوندرز وبوتافوجو، إلا أن الفريق مرشح لعبور دور الـ16 بنسبة 91.6%، والوصول إلى النهائي بنسبة 30.9%.

مانشستر سيتي

على الرغم من خروجه بدون أي لقب في الموسم الماضي، إلا أن السيتي لا يزال فريقًا قويًا، خاصة أنه حامل اللقب من نسخة 2023. نسبة تأهله إلى الدور التالي تبلغ 97.2%، وهو ثاني أكثر الفرق حظوظًا في الوصول للنهائي بنسبة 29.6%.

بايرن ميونيخ

يفتتح مشواره بمباراة سهلة أمام أوكلاند سيتي، حيث يستهدف المدرب كومباني لقيادة الفريق القب الثالث في تاريخه. البايرن مرشح بنسبة 12.8% للفوز باللقب، رغم أن مجموعته (التي تضم بنفيكا وبوكا جونيورز) تُعد صعبة.

إنتر ميلان

فقد لقب الدوري الإيطالي بطريقة دراماتيكية، ثم تلقى هزيمة ثقيلة من باريس في نهائي دوري الأبطال. ومع رحيل المدرب إنزاجي، يتولى المهمة فريق جديد في ظروف صعبة. ومع ذلك، يملك فرصة كبيرة لتصدر مجموعته بنسبة 79.0% والتأهل لربع النهائي بنسبة 74.4%.

ريال مدريد

على الرغم من تراجعه في الدوري الإسباني ودوري الأبطال، يبقى ريال مدريد دائمًا منافسًا شرسًا. مع التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو ووجود العديد من النجوم لعل أبرزهم كيليان مبابي، وتحقيق نسبة 76.4% لتصدر مجموعته، فإن احتمالات ذهابه بعيدًا في البطولة لا تزال قائمة (9.8%).

تشيلسي

حيث يأمل البلوز في استعادة بريقه، ويدخل مجموعة متوازنة تضم لوس أنجلوس إف سي، فلامنجو، والترجي التونسي. نسبة عبوره للدور التالي تبلغ 93.4%، وتصل فرصه للتتويج إلى 8.5%.