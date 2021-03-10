حارس مرمى إيفرتون روبن أولسن وعائلته يتعرضون للتهديد والسرقة

أكد النادي الإنجليزي إيفرتون أن حارس المرمى روبن أولسن وعائلته تعرضوا للتهديد بساطور أثناء اقتحام منزلهم من طرف عصابة ملثمة.

قامت العصابة الملثمة بسرقة مجوهرات كثيرة وساعة فاخرة من منزل اللاعب الدولي السويدي بالقرب من الترينشام، مانشستر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال نادي إيفرتون إنهم “يقدمون لحارس مرماهم روبن أولسن وعائلته أكبر قدر ممكن من الدعم بسبب هاته الحادثة الاخيرة”.

تم إخبار شرطة مانشستر بخصوص عملية السطو وباشرت التحقيق في الواقعة.

وخاض روبن أولسن، البالغ من العمر 31 عاما، تسع مباريات مع ناديه إيفرتون منذ انضمامه إلى البلوز في صفقة إعارة لمدة موسم واحد من نادي روما الإيطالي في أكتوبر من العام الماضي.

ولم تكن هاته الحادثة الاولى التي يتعرض لها اللاعبين او الجهاز الفني للنادي إفرتون، حيث تم استهداف كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الشهر الماضي عندما سرق رجلان خزنة من منزله في كروسبي، ميرسيسايد.

الخزنة، التي فتحت بالقوة، عثر عليها لاحقا ملقاة في موقف للسيارات.