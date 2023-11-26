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حارس جديد بديل لـ محمد صبحي في الزمالك

أحمد الجدي

يفكر نادي الزمالك في صرف النظر عن التعاقد مع حارس مرمى جديد في حال فشل التجديد للحارس الدولي محمد صبحي عقب أزمته الأخيرة مع النادي بسبب خروجه من معسكر مباراة زد وتغريمه نسبة كبيرة من عقده مع إيقافه لمدة شهر وعرضه للبيع.

معاذ علاء الدين

 

وجد الزمالك ضالته في قطاع الناشئين وبالتحديد فريق 2003 الذي صعد منه الزمالك الحارس الثالث للفريق حاليا عبد الرحمن نفاد، ولكن هذه المرة تم تصعيد حارس جديد يعتبره البعض خليفة عصام الحضري في الملاعب المصرية وهو الحارس معاذ علاء الدين.

معاذ من صفقات مجلس الكابتن حسين لبيب أثناء تواجده على رأس اللجنة المؤقتة في نادي الزمالك حيث أصر الكابتن حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك الحالي على ضمه وقتها من فريق هويدي الفيوم لإمكاناته الكبيرة وبالفعل نجح في ضمه لكن أزمة القيد في الزمالك منعته من المشاركة مع الفريق الأول واكتفى بالتدريب مع الناشئين.

ورفض الزمالك وقتها إعارته بعقد ثلاثي لأي من أندية الدوري المصري لضمان المشاركة باستمرار وأصروا على بقاءه في قطاع الناشئين ليقرر المدير الفني الكولومبي السابق للزمالك خوان كارلوس أوسوريو تصعيده وقيده أفريقيا.

وينجح معاذ في خطف الأنظار له ليتوقع له الجميع مستقبل باهر ويجعل الزمالك يتراجع عن فكرة ضم حارس مرمى جديد في حال رحيل محمد صبحي حارس الزمالك الحالي والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.


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عن الكاتب:
أحمد الجدي
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