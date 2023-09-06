حارس الهلال السعودي يشغل غضب بايرن ميونخ.. تعرف على السبب

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية الشهيرة، بأن نادي بايرن ميونخ الألماني، يشعر بالإحباط بعد انتقال المغربي ياسين بونو إلى صفوف الهلال، حيث أن ميونخ كان قد طلب منه الانتظار.

ياسين بونو - المصدر: صور جوجل

حارس الهلال السعودي يشغل غضب بايرن ميونخ

وأكد ياسين بونو، حارس منتخب المغرب الأول لكرة القدم، بأنه كان هناك مفاوضات بين إدارة بايرن ميونخ ونظيرتها في إشبيلية، من أجل التعاقد معه، وطلبوا منه الإنتظار، ولكن قام ميونخ بعرض أسماء أخرى، وأنه علم بعد ذلك رغبتهم في طلب إعارته.

وأضاف ياسين بونو بأن الأندية حاليا لا تريد دفع الأموال، وأنه من الصعب علي بايرن ميونخ وأندية أخرى الاستثمار في لاعب قد وصل عمره إلى الـ 32 عام، وأنه ظل منتظرا إلى أن ظهر عرض الهلال السعودي.

وانضم الحارس المغربي البالغ من العمر “32 عاما” إلى صفوف الهلال السعودي في أغسطس الماضي قادما من إشبيلية الإسباني بعقد يمتد إلى 3 سنوات.