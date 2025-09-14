أخبار الرياضة

حارس الشباب الشباب يثير جدلًا واسعًا.. “تمنى فوز الاتحاد بلقب دوري روشن”

أشعل الحارس البرازيلي المخضرم، مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي الشباب الحالي والاتحاد السابق، حالة جدول واسعة، بعدما كشف عن الفريق الذي يتمنى تتويجه بلقب دوري روشن للمحترفين هذا الموسم 2025/2026.

حارس الشباب يتمنى تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن

مارسيلو جروهي كان قد انضم إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي عام 2019، قادما من جريميو البرازيلي، ولعب معه لعدة مواسم، حقق خلالها بطولة الدوري موسم 2022-2023، قبل أن ينتقل إلى الخلود في 2024، ثم ينضم إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال مارسيلو غروهي في تصريحات إعلامية: “أتمنى أن يحقق نادي الاتحاد لقب الدوري السعودي هذا الموسم، خاصة أن الفريق يزداد قوة وصعوبة عامًا بعد عام، ويضم لاعبين مميزين”.

ونوه الحارس البرازيلي المخضرم بأنه شعر بسعادة كبيرة، نظرًا لتواجده في المملكة العربية السعودية، مجددًا تأكيده على أمنيته بتتويج فريقه الأسبق، الاتحاد، بالبطولة.

وأثارت تصريحات جروهي المفاجئة، التي أبدى خلالها تمنيه فوز الاتحاد بلقب الدوري، حالة من الجدل والاستياء لدى البعض، إذ اعتبروا أن الأجدر به إظهار الاحترام لناديه الحالي الشباب، الذي يشارك بدوره في المنافسة على اللقب.

في المقابل، لقيت تصريحاته صدى إيجابيًا لدى جماهير “العميد”، الذين عبّروا عن تقديرهم وحبهم الكبير لحارسهم السابق، مؤكدين أنه يتمتع بروح رياضية عالية.

موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، لخوض مواجهة هامة عندما يحل ضيفا على نظيره نادي الوحدة الإماراتي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة بالموسم الجديد 2025/2026.

ومن الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد السعودي يتواجد في مجموعة قوية تضم كلا من : “الوحدة الإماراتي، شباب أهلي دبي، الشرطة العراقي، الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، ناساف الأوزبكي، الغرافة القطري، السد القطري”.

الفعاليةالتفاصيل
المباراةالوحدة الإماراتي ضد الاتحاد السعودي
الملعبآل نهيان – أبو ظبي
التاريخالإثنين 15 سبتمبر 2025
التوقيت7:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات
عن الكاتب:
عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.


