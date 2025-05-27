حارس البارسا يحسم مستقبله مع الفريق

تحدثت عدة تقارير صحفية، أن الحارس الدولي فويتشيك تشيزني وافق على تجديد عقده مع نادي برشلونة لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي، في خطوة تؤكد استمراره مع الفريق الكتالوني بعد نهاية الموسم الجاري.

تشيزني مستمر مع البارسا

حيث قالت تقارير إسبانية نقلا عن موقع “Goal Polska” البولندى، فإن تشيزني، والذي يصل من العمر 35 عامًا، إتخذ قراره بعد أيام من التفكير برفقة أسرته، مفضلًا البقاء في صفوف برشلونة رغم إدراكه لاحتمالية تقليص دوره عقب تعافي الحارس الأساسي مارك-أندريه تير شتيجن، واحتمال تعاقد النادي مع الحارس الشاب خوان جارسيا من إسبانيول خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وفي وقت سابق إنضم تشيزني إلى برشلونة في أكتوبر الماضي بشكل طارئ لتعويض غياب تير شتيجن بسبب الإصابة، بعد أن كان قد أعلن اعتزاله بشكل غير رسمي عقب رحيله عن يوفنتوس.

تألقه يحسم مصيره

ولكن مستواه المميز وقدرته على التأقلم السريع منحاه ثقة المدرب هانز فليك، ليسهم بشكل كبير في تتويج الفريق بثلاثية محلية هذا الموسم: الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

وفي الوقت الذي يقترب فيه رحيل الحارس البديل إيناكي بينيا خلال الصيف، يبدو أن تشيزني سيكون خيارًا مهمًا في حراسة مرمى الفريق خلال الموسم المقبل، سواء كحارس أساسي أو كبديل جاهز في حال حدوث أي طارئ.