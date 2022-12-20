حارس الأرجنتين يكشف سر حركته السيئة خلال حفل تكريم بطل المونديال

أثارث حركة حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في فعاليات اختتام كأس العالم 2022م بقطر، غضباً واسعاً في كافة الأوساط الرياضية وعبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر الكثيرين بأن هذه الحركة التي قام بها حارس منتخب الأرجنتين بعد تتويجه بجائزة أفضل حارس في مونديال قطر 2022م، بأنها غير لائقة.

كما تم تداول الصورة بشكل كبير وواسع من قبل نشطاء من مختلف أنحاء العالم مشددين بأن هذه الحركة مهينة للجماهير والمشاهدين في الوقت ذاته.

وبعد كل هذا خرج مارتينيز ليتحدث عن سر قيامه بهذا التصرف، قائلاً بأنه كان رد فعل على الجماهير الفرنسية التي استهزأت به طوال وقت المباراة.

وصرح حارس منتخب الأرجنتين لإذاعة ” لاريد ” الأرجنتينية بأن جماهير المنتخب الفرنسي أطلقت ضده صيحات استهجان، ولم يستطع تحمل ذلك.

وتوج المنتخب الأرجنتيني يوم الأحد الماضي، بلقب كأس العالم 2022م بقطر، للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وتسلم مارتينيز القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022.