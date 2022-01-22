جيمي كاراغر: ليونيل ميسي وصفني بـ”الحمار” والسبب محمد صلاح

كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغر، أن النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي قد أرسل له رسالة خاصة على إنستغرام وصفه فيها بـ”الحمار”، حسب كاراغز.

محمد صلاح هو السبب

ورغم فوز اللعب الأرجنتيني ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد فاز بكأس كوبا أمريكا وحصل على لقب هداف البطولة، إلا أنه وخلال ظهوره الأخير على شاشة Sky Sports، أطاح كاراغر بميسي من فريقه في فيفا 22 لهذا العام لصالح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح،

كاراغر يرد على ليونيل ميسي

وفقًا لكاراغر، فإن ميسي أرسل له رسالة على إنستغرام، ووصفه فيها بأنه “حمار”. وقال كراغر: “أقول له أنت أفضل لاعب على مر التاريخ، وأنا حمار مقارنة بك…لكنني لن أضمك لتشكيل العام أيضًا”.

ورأى المحلل الرياضي في Sky Sports أن ميسي لم يظهر بشكل جيد، “وحتى بفوزك بلقب كوبا أمريكا في الصيف، لم يكن ذلك كافيا لإبعاد محمد صلاح” عن التشكيل.

يُذكر أن كاراغر كان أحد أشد المعارضين لصفقة انتقال ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، حيث يتابع ليو ميسي تقديم مستوىً دون المتوقع مع تسجيله هدفًا واحدًا فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في موسم 2021/22،