جيرونا في مواجهة نارية مع فريق برشلونة لحسم مصير الصدارة في الدوري الإسباني

يواجه فريق برشلونة ضيفه فريق جيرونا في مباراة نارية لحسم مصير الصدارة في الدوري الإسباني، ويرغب فريق جيرونا تحقيق الفوز خارج الديار للإنفراد بالصدارة بعد تعثر منافسه ريال مدريد أمام فريق ريال بيتيس، وفي الجانب الأخر يرغب فريق برشلونة تحقيق الفوز على ملعبه وأمام جماهيره للإقتراب بشده من صدارة الدوري الإسباني، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة للفريقين قبل إنطلاق المباراة بأكثر من 24 ساعة.

موعد وتوقيت المباراة:

تنطلق المباراة بين الفريقين يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وتنطلق صافرة بداية المباراة 22:00 بتوقيت مصر، و 23:00 بتوقيت السعودية.

المعلق والقنوات والناقلة:

تُذاع جميع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا عبر قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المتألق ومعشوق الجماهير عصام الشوالي.

تشكيل فريق برشلونة المتوقع:

اينياكي بينيا

رونالد أراخو

جيوليس كوندي

إينغو مارتينيز

جواو كانسيلو

إلكاي جوندوجان

فرينكي دي يونغ

بيدري

رافينها

روبيرت ليفاندوفسكي

جواو فيليكس

تشكيل فريق جيرونا المتوقع: