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جيرارد: نهدف إلى الفوز بكأس الملك.. وعلى لاعبي الاتفاق التحلي بالواقعية

عمر عبد العزيز أحمد

أعرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، عن سعادته بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد تخطي جدة برباعية نظيفة.

جيرارد: نهدف إلى الفوز بكأس الملك

ستيفن جيرارد - مصدر الصورة: صحيفة اليوم

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جيرارد: نهدف إلى الفوز بكأس الملك

وقال ستيفن جيرارد، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة أمام جدة: “سعيد بالمستوى وبنتيجة الفوز برباعية نظيفة في أول خطوة من بطولة الكأس”.

وواصل مدرب فريق الاتحاد: “كان من المهم الدخول بذهنية قوية لكسب المباراة بوقت مبكر, والتأهل للمرحلة المقبلة”.

وأضاف ستيفن جيرارد: “أمامنا مباراتين هامتين في الدوري ونسعى أن نركز على كل مباراة بشكل خاص”.

ونوه مدرب الاتفاق على أن: “نتيجة مباراة فريق جدة لم تكن استعدادية لمواجهة الأهلى ولكن المبداً هو احترام المنافسين”.

واختتم جيرارد: “هدفنا وطموحنا في مسابقة الكأس كبير، ولكن حاليًا لابد أن نكون واقعيين وعلينا أن نركز في كل مرحلة على حدة”.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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