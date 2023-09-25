جيرارد: نهدف إلى الفوز بكأس الملك.. وعلى لاعبي الاتفاق التحلي بالواقعية

أعرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، عن سعادته بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد تخطي جدة برباعية نظيفة.

ستيفن جيرارد - مصدر الصورة: صحيفة اليوم

جيرارد: نهدف إلى الفوز بكأس الملك

وقال ستيفن جيرارد، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة أمام جدة: “سعيد بالمستوى وبنتيجة الفوز برباعية نظيفة في أول خطوة من بطولة الكأس”.

وواصل مدرب فريق الاتحاد: “كان من المهم الدخول بذهنية قوية لكسب المباراة بوقت مبكر, والتأهل للمرحلة المقبلة”.

وأضاف ستيفن جيرارد: “أمامنا مباراتين هامتين في الدوري ونسعى أن نركز على كل مباراة بشكل خاص”.

ونوه مدرب الاتفاق على أن: “نتيجة مباراة فريق جدة لم تكن استعدادية لمواجهة الأهلى ولكن المبداً هو احترام المنافسين”.

واختتم جيرارد: “هدفنا وطموحنا في مسابقة الكأس كبير، ولكن حاليًا لابد أن نكون واقعيين وعلينا أن نركز في كل مرحلة على حدة”.