جوهرة البارسا على رادار البي إس جي

يهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخطف احد مواهب برشلونة الاسباني الشابة خلال الفترة المقبلة، في إطار اهتمام باريس سان جيرمان ببناء فريق قوي لمواسم طويلة مقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النادي الفرنسي يتحرك بخطوات جادة نحو التعاقد مع الموهبة الصاعدة في صفوف برشلونة، خوان هيرنانديز، الذي أثار إعجاب الكشافين الفرنسيين بقدراته الفنية وتطوره السريع مع الفريق الرديف، في ظل امتلاكه شرطا جزائيا منخفضا

وأكدت الصحيفة ان باريس سان جيرمان وضع أنظاره على هيرنانديز البالغ من العمر 18 عاما لاعب وسط برشلونة أتلتيك (الرديف)، الذي يمتد عقده حتى يونيو 2026، فيما أشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني بدأ بالفعل اتصالات أولية مع اللاعب ووكيله لبحث تمديد العقد، بعدما تصاعد اهتمام سان جيرمان بخدماته خلال الأشهر الأخيرة.

و شارك هيرنانديز أساسيا في جميع مباريات الفريق الرديف، مسجلا هدفا وصنع آخر، بينما غاب فقط عن المباراة الافتتاحية بسبب استدعائه إلى منتخب إسبانيا تحت 19 عاما، الذي أصبح عنصرا دائما فيه بعد تمثيله لجميع الفئات العمرية منذ منتخب تحت 15 عاما.

ويراقب باريس سان جيرمان ومدربه لويس إنريكي تطور اللاعب عن قرب، إذ يرون فيه نموذجا مثاليا لاستراتيجية النادي في ضم المواهب الأوروبية الشابة إلى جانب النجوم الكبار.

وتصل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 6 ملايين يورو فقط، ما يجعله صفقة مغرية، خصوصا أن عقده يقترب من نهايته وقد يصبح متاحا للتوقيع مجانا إذا لم يتم الاتفاق على التجديد قريبا.