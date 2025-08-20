خاص نجوم مصرية : طلب إدارة الزمالك من جون إدوارد قبل مباراة الزمالك غداً

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حسين لبيب رئيس النادي طالب جون إدوارد المدير الرياضي بضرورة إبعاد لاعبي الفريق والجهاز الفني عن أي أزمات إدارية خلال الفترة الحالية.

هذا الطلب جاء قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام مودرن سبورت غداً الخميس في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وأكد لبيب في حديثه مع المدير الرياضي على أهمية التركيز الكامل داخل الملعب، مشدداً على أن الأولوية هي تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعيداً عن أزمة أرض النادي بفرع 6 أكتوبر التي تشغل الرأي العام الزملكاوي مؤخراً.

وشدد رئيس الزمالك على ضرورة التحدث مع اللاعبين وتأكيد رسالته لهم بعدم الالتفات لأي أمور خارجية قد تؤثر على تركيزهم قبل المباراة.

في الوقت نفسه أبدى مجلس الإدارة تخوفه من حدوث أية مشادات أو احتجاجات جماهيرية خلال اللقاء بسبب أزمة سحب أرض النادي داعياً الجماهير إلى دعم الفريق ومساندته فقط داخل الملعب.

ويأمل مسؤولو الزمالك أن تمر مواجهة مودرن سبورت بهدوء وأن ينجح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز مشواره في البطولة وتخفف من حدة الضغوط المحيطة بالنادي.