جوزيه مورينيو يفاجئ الأهلي بتصريح تاريخي… ويتحدث عن اللاعب موديست

استطاع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، أن يخطف الأنظار، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فيوتشر ضد بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتي انتهت بفوز فيوتشر بضربات الجزاء الترجيحية؛ ليصعد فيوتشر للمباراة النهائية ويقابل النادي الأهلي بدولة الإمارات العربية.

جوزيه مورينيو وموديست- المصدر: "صدى البلد"

تصريح ناري من جوزيه مورينيو

ومن جانبه فقد صرح فرج عامر رئيس نادي سموحة من خلال منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قائلا: جوزيه مورينيو المدير الفني العالمي الشهير والمدير الفني الحالي لنادي روما الإيطالي، قال عندما سألني صديقي فورموسينيو مدرب نادي فيوتشر الحالي، والذي كان يعمل مساعد خاص لي في الدوري الإنجليزي لمدة تسع سنوات عن اللقاء الذي سيجمع بينه وبين النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم يوم أمس الخميس؛ فأكد له قبل خوض المباراة قائلا:” لا تقارن النادي الأهلي المصري بأي فريق في مصر أو في أفريقيا “.

مورينيو يشيد باللاعب موديست

وتابع” أنني قد شاهدت مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية هذا العام، وتابعت لقاءاته، وكان من المفترض أن يلعب المباراة النهائية أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لولا حكم المباراة خلال جولة الفريق في الدور قبل النهائي، واستكمل المدرب العالمي مورينيو كلامه قائلا: لا تستهين ب المهاجم موديست ، هذا مهاجم قوي وخطير، ولديه القدرة على حسم المباراة في أي وقت؛ لأنه مهاجم عالمي، ولكن صادفه في مصر حظ سيئ “.

تحقيق اللقب الرابع عشر في بطولة السوبر

من ناحية أخرى استطاع النادي الأهلي أن يحقق لقب السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه وذلك بعد فوزه على نادي مودرن فيوتشر بنتيجة 4/2 في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، وذلك بعد أن حقق اللقب ثلاث عشرة مرة قبل ذلك.

ومن جانب آخر سوف يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة لمدة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام، خاصة إن المنافسات المحلية والقارية سوف تتوقف خلال الفترة القادمة بسبب منافسات بطولة أمم إفريقيا التي سوف تنطلق فعالياتها في دولة كوت ديفوار يوم الثالث عشر من شهر يناير القادم 2024.