جورجي جيسوس يدرب فريق الهلال تحت الضغط إستعدادا لمباراة الهلال والنصر ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي

إعتنى مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي، جورجي جيسوس خلال تدريبه لفريق الهلال يوم الأحد بعدد من الجوانب الفنية المحددة، حيث كان من أبرزها كيفية تصرف اللاعبين بالكرة تحت الضغط، وذلك إستعدادا لمباراة الهلال والنصر المرتقبة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقد قاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تدريبا لفريق الهلال على ملعب محمد بن زايد، والذي من المقرر أن يستضيف المباراة مساء يوم الإثنين، حيث ركز المدرب البرتغالي على الأفكار التكتيكية أثناء التدريب.

ووفقا للمصادر، فقد كان من بين نقاط إهتمام المدرب أثناء التدريب، هي كيفية التصرف السريع بالكرة تحت الضغط وكسره.

وكان التدريب قد مزج بين الشرح النظري من قبل المدرب البرتغالي، والتطبيق العملي على أرضية الملعب، حيث شارك المدرب بنفسه في التدريب، بممارسته الضغط على عدد من اللاعبين محاولا حرمانهم من الكرة.

جدير بالذكر أن تدريبات الهلال قد شهدت عودة لاعب الوسط ناصر الدوسري، وذلك بعد إتمامه برنامجه التأهيلي وتعافيه من إصابته في عضلة الفخذ الأمامية.

الهلال والنصر