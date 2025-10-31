جوارديولا يتغنى بعمر مرموش.. شاهد ماذا قال

أشاد المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، بقدرات النجم الدولى المصرى عمر مرموش التهديفية بعد إحرازه هدفا فى مرمى سوانزى سيتى بالمباراة التى انتهت بفوز السيتزنز 3-1 بكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

تصريحات جوارديولا

وتحدث بيب جوارديولا فى تصريحات نشرتها شبكة هايترز البريطانية التليفزيونية بعدما سئل الإسبانى عن التحدى الذى يواجهه عمر مرموش ضد دفاعات سوانزي قائلًا: ليس الأمر سهلاً مع هذا النظام، خمسة فى الخلف، مع وجود مدافعين مركزيين حولهم.

وتابع جوارديولا: مع إيرلينج، يعرف تمامًا كيف يتحلى بالصبر، وكيف يستغل المساحات الضيقة، وكيف يكون ثابتًا فى الأداء، وكيف يوجه الكرة إلى المدافعين. لدينا تمريرات جيدة مع فيل فودين، خاصةً مع ريان شرقى، وبالطبع نيكو جونزاليس يتحسن باستمرار. إنه الآن أساسى بالنسبة لنا.

وأضاف مدرب السيتي: يعانى مرموش من الإصابة منذ فترة طويلة، وبالطبع يلعب فى المركز الذى يلعب فيه إيرلينج، وهالاند مهم، لكننا نعلم أننا نحتاج إلى كليهما فى العديد من المباريات وعودته أمر رائع للغاية.

اللاعبون رائعون

وأكمل جوارديولا حديثه: لكن جميع اللاعبين الذين جلسوا على مقاعد البدلاء، جون، جوسكو، فيل، رائعون حقًا. لذا، نعم، أنا سعيد لأجلهم أكثر لأن المهاجمين بحاجة إلى الأهداف، وسيكون الهدف مهمًا لثقته بنفسه.

وأبتعد هالاند عن التشكيلة بشكل كامل بسبب الإصابة التى تعرض لها أمام أستون فيلا، وعندما سُئل عما إذا كان يأمل فى عودته هذا الأسبوع، أجاب جوارديولا: نعم، أتمنى ذلك.

وعن المنافس سوانزى سيتى، أكد بيب: بدأوا بشكل جيد، ولم نكن متعادلين، لكنهم كانوا أفضل. فى هذه البطولة، يُحسّن الفريق المضيف أداءه دائمًا فى الدقائق الأولى. واختتم: لقد استحقوا الهدف، لقد لعبوا بشكل رائع، برأيي. لكن بعد 20-25 دقيقة، سيطرنا على المباراة.