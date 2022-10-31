جوارديولا يتحدث عن مدة غياب هالاند: لن يشارك في لقاء إشبيلية

قال بيب جوارديولا المدرب الإسباني عن مدة الغياب المتوقعة ل هالاند، وذلك بعد استبعاد اللاعب من مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، التي أقيمت أمس السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

فقال جوارديولا عن مدة غياب هالاند يوجد لدينا أسبوع آخر ويشعر بالتحسن.

جوارديولا عن مدة غياب هالاند: أمامنا أسبوع آخر.. ويشعر بالتحسن

صرح جوارديولا عبر شبكة BBC بعد فوزه على ليستر سيتي “هالاند لديه ألم بسيط في الاربطه ، وهو يشعر بالتحسن وما زال أمامنا أسبوعا ٱخر، هو لن يشارك في لقاء إشبيلية لأننا تأهلنا للدور التالي، نأمل في تجهيز هالاند لمواجهة فولهام وسوف يشارك ضد تشيلسي”.

مدرب مانشستر سيتي: نأمل في جاهزية هالاند لمواجهة فولهام وقد يشارك ضد تشيلسي

وتابع جوارديولا “نتمنى أن يساعدنا هالاند في الشفاء ويستطيع أن يشارك في مباراة فولهام، وإذا لم يقدر فقد يشارك في مباراة تشيلسي في كأس الرابطة”.

لعب مانشيستر سيتي أمام غريمه ليستر سيتي، وانتزاع انتصار كبير خارج ملعبه في المواجهة التي أقيمت على إستاد كينج باور بهدف نظيف، سجله البلجيكي لاعب الوسط كيفن دى بروين، من ركلة حرة مباشرة في الشوط الثاني.