جوارديولا يتحدث عن اللاعب الذي أحرجه.. وكيف حدث ذلك؟

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن بعض التفاصيل الخاصة خلال مسيرته التدريبية قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تصريحات جوارديولا

حيث علق جوارديولا خلال مقابلة مع قناة “xBuyer” الأمريكية قائلًا: “أتذكر اليوم الذي أخبرت فيه سيرجيو أجويرو أننا لن نجدد عقده، وفي التدريب سجل 200 هدف، وكأنه يقول سأريك، قلت له سأجدد عقدك لقد كنت مخطئًا، كان من دواعي فخري أن أدرب أجويرو، فقد كان يمتلك موهبة فريدة، وهو من سجل الهدف الأهم في تاريخ مانشستر سيتي”.

وتابع مدرب السيتي: “أحاول ألا أُرهق اللاعبين بالتكرار، كل موسم هناك أفكار جديدة وتجارب مختلفة، لو كررت نفس الأسلوب دائمًا لكان الأمر مملاً، واجهنا بالموسم الماضي الكثير من المشاكل، كما في المواسم التي فزنا فيها، وهذا ما يجعل كرة القدم ممتعة، لو سار كل شيء بسلاسة، لما كانت الرياضة ممتعة بهذه الطريقة”.

مواهب برشلونة

وأضاف جوارديولا مؤكدًا إعجابه بقدرات مواهب برشلونة: ” تراهم يشاركون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أو أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، وهم في سن 17 أو 19، وكأنهم يلعبون في ساحة المدرسة، اللاعبون الذين لا يحبون كرة القدم، لن يستمروا مهما كانت العقود مغرية، الشغف هو ما يبقيك، وإذا لم تحبها، زميلك سيأخذ مكانك، إنها غابة، والسؤال المهم من سينجو؟”.

وكشف جوارديولا المجال الذي كان سيذهب إليه لو لم يعمل في كرة القدم، مؤكدًا: “كنت طالبًا جيدًا، وكنت أحب التاريخ، وربما كنت سأصبح معلمًا”.