جوارديولا مهاجمًا صمت العالم عن أحداث غزة: دور أولادكم قادم

وجه المدير الفني الأسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هجومًا عنيفًا على العالم بأكمله بسبب السكوت عن ما يحدث في فلسطين من قتل للأبرياء وتدمير للمستشفيات والبنية التحتية، وكل ما هو قابل للحياة في قطاع غزة على مدار 600 يوم.

أشعر بالفزع بسبب مايحدث

وعلق مدرب السيتي في حديثه خلال منحه الدكتورة الفخرية من جامعة مانشستر قائلًا: “أشعر بالفزع تجاه ما يتعرض له الأطفال في غزة، هذا الأمر يؤلمني بشدة”.

وقال مدرب السيتي: “أشعر بقلق بالغ إزاء الصور التي يشاهدها العالم لحظة بلحظة في السودان وأوكرانيا وفلسطين وغزة، نرى فظائع آلاف وآلاف الأطفال الأبرياء، وأمهات وآباء أبرياء، عائلات بأكملها تُقتل جوعاً وتُعاني”.

وواصل جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي: “ما نشاهده في غزة مؤلم للغاية، هذا يؤلم جسدي”.

دور طفلك قادم

وتابع: “ربما نحن نعتقد بأنه ليس من شأننا أن نشاهد الأطفال بعمر 4 سنوات يقتلون بسبب قنبلة، أو بسبب مستشفى لم تعد مستشفى أصلاً، لكن كن حذرا، أنت القادم، طفلك سيكون القادم”.

وأكمل البيب تصريحاته: “يخبرنا العالم بأن تأثيرنا صغير للغاية. ولكن الحقيقة أن قوة هذا العالم ليست حول القوة، بل حول الاختيار وأن تكون صاحب مبدأ وأن ترفض الصمت في وقت الحاجة”.

وأنهى تصريحاته قائلًا: “منذ بدأ الحصار على غزة وأنا أشاهد أبنائي وأنا مرعوب للغاية، نعم لا أعيش في نفس المكان معهم ولكن أتخيل هؤلاء الأطفال الذين يُقتلون يوميًا مكان أطفالي”.