جوارديولا عن رحيل كلوب عن ليفربول: “كان كابوسًا.. سأنام بشكل أفضل”

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على قرار الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول المفاجئ بالرحيل عن صفوف الريدز مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بالأمس الجمعة، عن أنه أتخذ القرار بالرحيل عن صفوف ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد نفاذ طاقته مع الريدز.

بينما علق المدرب الألماني على تولي تدريب فريق آخر في انجلترا، ليؤكد بإنه لن يتولى تدريب أي نادي الدوري الإنجليزي بعد رحيله عن ليفربول.

يورجن كلوب: لن أدرب فريقاً إنجليزياً آخر حتى لو لم أجد ما آكله.. لن يحدث ذلك أبداً pic.twitter.com/YAVOUp2reI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2024

تصريحات جوارديولا بشأن رحيل كلوب عن ليفربول

وأجاب جوارديولا حول رده على سؤال بشأن رأيه في قرار يورجن كلوب بالرحيل عن ليفربول، فقال: “بكل تأكيد سوف أفتقده شخصيًا”.

🚨🚨🚨🚨🗣 بيب غوارديولا عن يورغن كلوب: " إنه أفضل مُنافس رأيته في حياتي." 🔥 pic.twitter.com/kiwhs4eg9q — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) January 26, 2024

وتابع مضحكًا: “لكنني سعيدًا لأنني سأنام بشكل أفضل قليلًا، لأنني لن أفكر كثيرا قبل مباراة ليفربول “.

🚨 بيب غوارديولا عن كلوب: أنا شخصيا سوف أفتقده🥹😢pic.twitter.com/AJj9PiQfZ3 — EPL World (@EPLworld) January 26, 2024

وأكمل جوارديولا تصريحاته: “بالطبع أتمنى له كل التوفيق في المستقبل، فهو يعد أحد أفضل المدربين، وأيضًا مدرب لا يصدق، وشخص لا يصدق”.

وكان جوارديولا قد صرح في وقت سابق بأن مباريات ليفربول تحت قيادة كلوب تعد كابوسًا، حيث قال: “مباريات ليفربول كانت بالنسبة لي كابوسًا قبل لعبها بأيام”.

فيما صرح سيرجي أكي، لاعب مانشستر سيتي بإن رحيل يورجن كلوب عن ليفربول سيمون يوم أسود على كرة القدم.