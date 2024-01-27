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جوارديولا عن رحيل كلوب عن ليفربول: “كان كابوسًا.. سأنام بشكل أفضل”

أحمد علي

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على قرار الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول المفاجئ بالرحيل عن صفوف الريدز مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بالأمس الجمعة، عن أنه أتخذ القرار بالرحيل عن صفوف ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد نفاذ طاقته مع الريدز.

بينما علق المدرب الألماني على تولي تدريب فريق آخر في انجلترا، ليؤكد بإنه لن يتولى تدريب أي نادي الدوري الإنجليزي بعد رحيله عن ليفربول.

تصريحات جوارديولا بشأن رحيل كلوب عن ليفربول 

وأجاب جوارديولا حول رده على سؤال بشأن رأيه في قرار يورجن كلوب بالرحيل عن ليفربول، فقال: “بكل تأكيد سوف أفتقده شخصيًا”.

وتابع مضحكًا: “لكنني سعيدًا لأنني سأنام بشكل أفضل قليلًا، لأنني لن أفكر كثيرا قبل مباراة ليفربول “.

وأكمل جوارديولا تصريحاته: “بالطبع أتمنى له كل التوفيق في المستقبل، فهو يعد أحد أفضل المدربين، وأيضًا مدرب لا يصدق، وشخص لا يصدق”.

وكان جوارديولا قد صرح في وقت سابق بأن مباريات ليفربول تحت قيادة كلوب تعد كابوسًا، حيث قال: “مباريات ليفربول كانت بالنسبة لي كابوسًا قبل لعبها بأيام”.

فيما صرح سيرجي أكي، لاعب مانشستر سيتي بإن رحيل يورجن كلوب عن ليفربول سيمون يوم أسود على كرة القدم.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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