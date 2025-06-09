جوائز مالية غير مسبوقة فى بطولة كأس العالم للأندية 2025.. تفاصيل مثيرة ومبالغ ضخمة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحديد جوائز مالية غير مسبوقة فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام بنظامها الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد في هذه النسخة 32 ناديًا أبرزها النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا “12 مرة”.

مليار دولار

وقال بيان صادر عن “فيفا” أن إجمالي الجوائز ستصل إلى مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية سيتم تقسيمها لـ475 مليون دولار ستحصل عليها الفرق وفقاً للنتائج، فيما سيتم توزيع 525 مليون دولار نظير المشاركة، كما تصل القيمة الإجمالية للفائز بكأس العالم للأندية إلى 125 مليون دولار.

وأكد الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” أن النادى الأهلى سيحصل على 9.55 مليون دولار مقابل المشاركة فى البطولة، موضحًا أن الفرق الأفريقية المشاركة فى الحدث العالمي، وهى الأهلى المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، ستحصل على 9.55 مليون دولار لكل نادٍ، وفقًا لتصنيف يعتمد على معايير رياضية وتجارية.

مكافأت الأندية الآسيوية

ومن المقرر أن يحصل كل نادٍ آسيوي حجز مقعده فى بطولة كأس العالم للأندية على نفس المبلغ وكذلك أندية الكونكاكاف، بينما سيحصل أوكلاند سيتي النيوزيلندي على 3.58 مليون دولار.

وأضاف بيان “فيفا” أن فرق أمريكا الجنوبية ستحصل على 15.21 مليون دولار لكل نادٍ، بينما ستحصل الأندية الأوروبية على مبالغ تتراوح ما بين 12.81 مليون دولار إلى 38.19 مليون دولار.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تخصيص مكافأة 2 مليون دولار للفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مقابل الفوز في أي مباراة بدور المجموعات.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، “كل ناد يتمكن من تحقيق الفوز في دور المجموعات سيحصل على مكافأة مالية قدرها 2 مليون دولار، بينما سيحصل كل ناد يتمكن من تحقيق التعادل في أي مباراة بدور المجموعات على مكافأة مالية قدرها مليون دولار”.

كما سيحصل النادي المتأهل إلى دور الـ16 يحصل على 7.5 مليون دولار، و13.125 مليون دولار للمتأهل إلى ربع النهائي، أما مكافأة التأهل إلى نصف النهائي تبلغ 21 مليون دولار، و40 مليونا إضافية للبطل.