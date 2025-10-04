جوائز بالجملة للنصر السعودي في سبتمبر.. تفاصيل

كشف بيان صادر عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين الستار عن جوائز الأفضل لشهر سبتمبر، حيث فاز البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم النصر، بجائزة أفضل لاعب، فيما حصد مواطنه جورجي جيسوس المدير الفني للعالمي جائزة أفضل مدرب.

سبب إختيار فيليكس

يأتي اختيار فيليكس بعد تألقه اللافت في أول شهر له بالدوري السعودي، إذ يتصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، ليقود فريقه لانطلاقة قوية نحو صدارة الترتيب.

أفضل مدرب

وفي صعيد المدربين، حصد جيسوس الجائزة بعدما قاد النصر لتحقيق العلامة الكاملة (12 نقطة من 4 مباريات)، متربعًا على قمة الدوري بالعلامة الكاملة.

ومنحت الرابطة جائزة أفضل حارس لشهر سبتمبر للسنغالي إدوارد ميندي، حامي عرين الأهلي، بعد حفاظه على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.

تجدر الإشارة إلى أن النصر قد عزز صدارته لجدول الترتيب عقب فوزه على الاتحاد بثنائية نظيفة الجمعة الماضية على ملعب “الإنماء” في ججدة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد “العميد” عند 9 نقاط في المركز الثالث، متساويًا مع التعاون ونيوم وخلف القادسية الوصيف بـ10 نقاط.