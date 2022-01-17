عاجل| محمد صلاح يخسر جائزة أفضل لاعب في العالم the best 2021

انطلقت في الثامنة والنصف مساءا حفل جوائز الفيفا للأفضل في العالم the best، بمقر الاتحاد الدولي بسويسرا، حيث بدأ الحفل الافتراضي عبر تقنية الفيديو، وذلك بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا، ضمت القائمة النهائية من جوائز أفضل لاعب كرة قدم في العالم 3 لاعبين هم المصري محمد صلاح، والأرجنتيني ليونيل مسيي، واللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وشهدت الحفل متابعة كبيرة جدا من قبل الملايين حول العالم وخاصة العالم العربي بسبب وجود النجم المصري للقائمة النهائية للمسابقة والتي تعد الأولي من نوعها لأي لاعب عربي أو أفريقي يصل لهذه المرحلة.

حفل جوائز الأفضل the best

شهدت المسابقة إعلان الإسبانية أليكسيا بوتياس على جائزة أفضل لاعبه في العالم لكرة القدم النسائية للعام الماضي 2021، فيما جاء الإعلان عن أفضل لاعب كرة قدم في العالم النجم البولندي ربورت ليفاندوفسكي، وذكر النجم البولندي عن سعادته الكبيرة للحصول على هذه الجائزة والتي يهديها إلي فريقه بايرن ميونيخ الألماني الذي ساعدته أن يحرز ما يقارب 40 هدف مع فريقه الألماني.



محمد صلاح يخسر جائزة أفضل لاعب في العالم the best 2021

ترقب الملايين من المصريين والعرب حصول النجم المصري على جائزة أفضل لاعب في العالم نظرا لما قدمه مع فريقه الانجليزي ليفربول والأداء المتميز له في جميع البطولات التي شارك فيها الموسم الماضي، ولكن لم يتمكن من الفوز بها بعد أن كان قريب جداً منها هذا الموسم، جاء الترتيب بالتصويت كالتالي: