جهاز ييس توروب المعاون يصل القاهرة غدًا لاستكمال تشكيل الجهاز الفني للأهلي

يصل إلى القاهرة غدًا الأحد أعضاء الجهاز الفني المعاون للدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، من أجل الانضمام إليه رسميًا في مهمته الجديدة مع نادي القرن الأفريقي.

وكان توروب قد وصل إلى القاهرة مساء الخميس الماضي بصحبة وكيليه فقط، على أن يلتحق مساعدوه تباعًا اليوم السبت وغدًا الأحد، ليكتمل الجهاز الفني للفريق الأحمر بصورة كاملة غدًا.

🔴 انطباع ييس توروب الأول عن القاهرة والأهلي

تحدث المدير الفني الجديد في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر “فيس بوك”، معبرًا عن انطباعه الأول بعد وصوله إلى مصر:

“هذه أول زيارة لي لمصر ولمدينة القاهرة تحديدًا، لكني قرأت الكثير عنها، ومتشوق للتعرف أكثر على هذه المدينة الرائعة.”

وأضاف توروب:

“خلال حديثي مع رئيس النادي، أعطاني نبذة عن تاريخ الأهلي وحجم الإنجازات التي حققها على مدار مسيرته الطويلة. كنت أسمع وأقرأ كثيرًا عن الأهلي، لكن عندما حضرت إلى مصر اكتشفت مدى عظمة هذا الكيان الكبير.”

وختم مدرب الأهلي الجديد تصريحاته المقتضبة قائلاً: