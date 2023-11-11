جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الجونة أمام الأهلي

جاءت تصريحات الحكم الدولي جهاد جريشة في حديثه لعدد من المواقع الإلكترونية، ليؤكد صحة قرارات الحكم في مباراة الأهلي والجونة.

وأشار جريشة إلى أن قرار احتساب ركلة جزاء للجونة كان صحيحا، نظرا لأن محمد هاني لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وأكد أيضا أن هناك تأييدا من غرفة الفيديو المساعد (VAR) لقرار الحكم، ولم يكن هناك حاجة لاستدعاء طاقم التحكيم لمشاهدة اللقطة في الغرفة.

قرار إلغاء هدف الجونة في الدقيقة الأولى صحيح



وتابع جريشة أن قرار غرفة الفار بإلغاء هدف الجونة الأول كان صحيحا أيضا، بسبب وجود لمسة يد على مهاجم الجونة.



وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين ليتصدر الأهلي جدول الترتيب متساويا مع بيراميدز بعدد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بلديه المحلة.

سجل الفرنسي أنتوني موديست هدفا للأهلي في الدقيقة 37، بينما سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة من ركلة جزاء في الدقيقة 45 + 2.