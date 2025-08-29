جناح برازيلي.. الأهلي السعودي يدعم صفوفه بالصفقة رقم 5

في إطار مساعيها المستمرة لدعم الفريق الأول لكرة القدم نجحت إدارة النادي الأهلي السعودي في إتمام اتفاق مع نادي فلامنجو البرازيلي بشأن انتقال الجناح الشاب ماتيوس جونزالفيس إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

خامس الصفقات الأهلاوية

وفي تقرير لصحيفة، الرياضية ، فمن المنتظر أن يُقيَّد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا ضمن فئة المحترفين الأجانب من مواليد 2004 فما فوق، ليصبح خامس صفقات الأهلي في الميركاتو الحالي، بعد كل من: الفرنسي إنزو ميلوت، وعبد الإله الخيبري، ومحمد عبد الرحمن، وصالح أبو الشامات، بحسب بيانات رابطة الدوري السعودي.

وأكدت الصحيفة نقلا عن “O DIA” البرازيلية أن جونزالفيس هو واحد من أهم مواهب فلامنجو، عقب تألقه في بطولة كاريوكا وكأس ريكوبا سودأمريكانا. ورغم الشعبية الكبيرة التي حظي بها بين أنصار النادي، إلا أن اللاعب واجه شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انتمائه لفاسكو دا جاما، المنافس التقليدي لفلامنجو، وهي مزاعم نفى صحتها.

تدرج في الفئات السنية

ولعب النجم الشاب جونزالفيس في الفئات السنية لفلامنجو قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى ريد بُل براجانتينو في يوليو 2023، ليعود بعدها بستة أشهر إلى صفوف فريقه الأم. وخلال مشواره مع فلامنجو خاض 54 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف دون أن يصنع أي تمريرة حاسمة، بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وفي الموسم الماضي، فقد شارك في 18 مباراة بين الفريق الأول وتحت 20 عامًا، ساهم خلالها بخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين، كما تواجد ضمن قائمة الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية دون أن يحظى بفرصة المشاركة.

بينما شارك على المستوى الدولي بمباراة وحيدة مع منتخب بلاده تحت 20 عامًا أمام المكسيك، انتهت بفوز “السيليساو” (2-1)، دون أن يترك بصمة تهديفية.