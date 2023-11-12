جمهور النصر يثير الجدل بعد عودة اللاعب سلطان الغنام

عاد النجم سلطان الغنام إلى التشكيلة الأساسية لنادي النصر في مواجهته أمام نادي الوحدة، ضمن فعاليات الجولة 13 من دوري روشن.

سلطان الغنام بقميص نادي النصر السعودي مصدر الصورة: الجول

أثار منشور النصر الرسمي، الذي نشر التشكيل الأساسي عبر منصة “إكس”، جدلاً واسعاً بين جماهير الفريق.

تباينت آراء جماهير النصر حيال ظهور الغنام كواجهة للمنشور، حيث أراد البعض رؤية ذلك كرسالة مبطنة من النادي.

يؤمن جمهور النصر بأن الفريق يسعى للاحتفال بعودة اللاعب، رغم القرار السابق بإيقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم.

يحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، في المقابل، يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

التقى النصر والوحدة في 20 مباراة بالدوري السعودي، حيث فاز النصر في 14 منها، بينما حقق الوحدة 3 انتصارات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وسجل النصر 38 هدفاً، مقابل 13 هدفاً استقبلها من فرسان مكة.