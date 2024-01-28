أخبار الرياضة

جمهور الاتحاد السعودي ينقلب على إدارة أنمار الحائلي ويطالب بالتحقيق

أحمد علي

سيطرت حالة من الغضب الشديدة لدي جماهير اتحاد جدة السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تدهور أوضاع العميد خلال الموسم الجاري.

وتصدر وسم(#جمهور_الاتحاد_يطالب_بالتحقيق)، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا و”x” حاليًا.
وأصبحت أوضاع العميد السعودي صعبة للغاية، بعد الظروف السيئة التي يمر بها خلال الآونة الأخيرة.

بنزيما يتمسك بالرحيل بسبب أزمات الاتحاد

وجد الدولي الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق واتحاد جدة الحالي، مناخًا سامًا داخل العميد، بعد الأزمات التي تعرض لها منذ انضمامه للنادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن بنزيما طلب من إدارة الاتحاد السماح له بالرحيل عن النادي والعودة مرة أخرى لأوروبا.

وأوضحت أن الدولي الفرنسي يرفض الاستمرار في دوري روشن السعودي بعد الأزمات التي تعرض لها داخل العميد.

جماهير اتحاد جدة تطالب بالتحقيق مع أنمار الحائلي

تطالب جماهير اتحاد جدة بضرورة التحقيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، بعد تدهور أوضاع العميد خلال الموسم الحالي، على الرغم من تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي خلال الموسم المنصرم.

وشهدت الساعات القليلة الماضية مطالبة الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتحقيق العاجل مع إدارة النادي، خاصة وأن الفريق الأول لكرة القدم يستمر في الانهيار خلال الموسم الحالي.

وجاء وسم “#جمهور_الاتحاد_يطالب_بالتحقيق”، وأيضًا وسم “#السالم_واللذيذ_يدمرون_الاتحاد”، ضمن الأعلى تداولًا في محركات البحث عبر منصة “x”، حيث عبرت الجماهير عن غضبها من سوء إدارة النادي من قبل مجلس أنمار الحائلي، بعد الصحوة التي يشهدها عددًا من الأندية وعلى رأسهم الهلال والنصر وأهلي جدة خلال الموسم الجاري.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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