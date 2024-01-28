جمهور الاتحاد السعودي ينقلب على إدارة أنمار الحائلي ويطالب بالتحقيق

سيطرت حالة من الغضب الشديدة لدي جماهير اتحاد جدة السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تدهور أوضاع العميد خلال الموسم الجاري.

وتصدر وسم(#جمهور_الاتحاد_يطالب_بالتحقيق)، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا و”x” حاليًا.

وأصبحت أوضاع العميد السعودي صعبة للغاية، بعد الظروف السيئة التي يمر بها خلال الآونة الأخيرة.

جمهور يملئ مدرج

جمهور يدعم

جمهور يفعل كل شيء ممكن ايش بقي لكي نعبر عن وفائنا وعشقنا لماذا كل هذا خذلان 💔 نحن نستحق اكثر من هذا@PIFSaudi #السالم_واللذيذ_يدمرون_الاتحاد #جمهور_الاتحاد_يطالب_بالتحقيق #IttihadNeedRescuePIF pic.twitter.com/DA8AUmXevX — Fuad | فؤش (@fa_55) January 27, 2024

بنزيما يتمسك بالرحيل بسبب أزمات الاتحاد

وجد الدولي الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق واتحاد جدة الحالي، مناخًا سامًا داخل العميد، بعد الأزمات التي تعرض لها منذ انضمامه للنادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن بنزيما طلب من إدارة الاتحاد السماح له بالرحيل عن النادي والعودة مرة أخرى لأوروبا.

وأوضحت أن الدولي الفرنسي يرفض الاستمرار في دوري روشن السعودي بعد الأزمات التي تعرض لها داخل العميد.

#جمهور_الاتحاد_يطالب_بالتحقيق #السالم_واللذيذ_يدمرون_الاتحاد

اللهم انت حسبي في من ظلم الاتحاد

وانت حسبي حسبي في من ذل الاتحاد

وانت حسبي في من قهرني ف الاتحاد

حسبي ربي وكفى بالله حسيبا👌🏽 pic.twitter.com/UfzsHpR4WZ — ﮼غزلان ﮼المنقاوي 🎙 (@goozlan1408) January 27, 2024

جماهير اتحاد جدة تطالب بالتحقيق مع أنمار الحائلي

تطالب جماهير اتحاد جدة بضرورة التحقيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، بعد تدهور أوضاع العميد خلال الموسم الحالي، على الرغم من تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي خلال الموسم المنصرم.

وشهدت الساعات القليلة الماضية مطالبة الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتحقيق العاجل مع إدارة النادي، خاصة وأن الفريق الأول لكرة القدم يستمر في الانهيار خلال الموسم الحالي.

لماذا #جمهور_الاتحاد_يطالب_بالتحقيق ؟؟

– لانه وبكل بساطه #السالم_واللذيذ_يدمرون_الاتحاد

قد تظن ان هذا المقطع هزلي ومن باب المزح ولكن والله انه في قلب كل اتحادي ..

كيف تقدر تنام وفيه شخص يكرهك ؟؟ فما بالك بالأمة الاتحادية .. ؟

– شكراً للأخ العزيز @htoo__18 على هذا التصميم… pic.twitter.com/3SDXTmByZR — شعلان منصور 🇸🇦 (@sh3los) January 27, 2024

وجاء وسم “#جمهور_الاتحاد_يطالب_بالتحقيق”، وأيضًا وسم “#السالم_واللذيذ_يدمرون_الاتحاد”، ضمن الأعلى تداولًا في محركات البحث عبر منصة “x”، حيث عبرت الجماهير عن غضبها من سوء إدارة النادي من قبل مجلس أنمار الحائلي، بعد الصحوة التي يشهدها عددًا من الأندية وعلى رأسهم الهلال والنصر وأهلي جدة خلال الموسم الجاري.