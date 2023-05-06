جماهير باريس سان جيرمان تطالب برحيل نيمار وميسي.. تعرف على الأسباب

ذكرت تقارير صحفية مؤخراً مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريق باريس سان جيرمان في المواسم القادمة، وذلك بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويذكر أن نيمار تعرض لإصابة في الكاحل في فبراير الماضي وخضع لجراحة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وقد أفادت بعض التقارير بأن إصابات نيمار المتكررة وعدم مساهمته بشكل كافٍ جعلت إدارة سان جيرمان تفكر في التخلص منه، بالإضافة إلى راتبه الباهظ.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أنه لا يوجد نية لدى نيمار للرحيل في المستقبل القريب، وخاصة أن زوجته حامل وتخطط للانتقال إلى فرنسا لتعلم اللغة الفرنسية.

وبالتالي، لا يوجد أي سبب يدفعه للمغادرة في الوقت الحالي، ومن المترقب معرفة المزيد من التفاصيل حول مستقبل نيمار في الأشهر القليلة المقبلة.

الأندية التي ترغب في شراء نيمار

وذكرت إحدى الصحف أن نيمار يتحمل العبء كثيرًا في غياب ميسي ومبابي، وأنه غير مسؤول عن ما يحدث في فريق باريس سان جيرمان حاليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار لا يفكر في الرحيل عن باريس سان جيرمان، ويريد البقاء حتى لو رحل صديقه ليونيل ميسي، الذي لم يجدد عقده حتى الآن.

كما أشارت الصحيفة إلى أن أندية نيوكاسل وتشيلسي مهتمة بالتعاقد مع نيمار، لكن باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد الذي يمكنه دفع رسوم الانتقال، ومع ذلك، من المتوقع أن يبقى اللاعب البرازيلي في باريس سان جيرمان.

جماهير باريس سان جيرمان

وتوجه عدد من جماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى منزل النجم البرازيلي، نيمار، وطالبوه بالرحيل عن الفريق، وذلك بعد غياباته المتكررة وعدم استقراره.

ووصفت الجماهير نيمار بأنه “تائه”، وأطلقت هتافات ضده، ولم يقتصر الغضب على نيمار فقط، بل توجهت الانتقادات أيضًا إلى نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب سفره إلى السعودية دون إذن، وطالبت الجماهير بطرده من الفريق.