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جماهير الزمالك تهز المدرجات بتضامن قوي مع فلسطين: رسالة قوية تصدح بـ«شط الزيتون وبالروح بالدم»

منير محمد علي

في تحرك مؤثر ومبادرة قوية، هزت جماهير نادي الزمالك المدرجات بتعبيرها القوي عن دعمها لفلسطين واستنكارها للاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك خلال مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري، التي أقيمت على استاد المقاولون العرب.

جماهير الزمالك تهز المدرجات وتهتف بالروح بالدم نفديك يا فلسطين

جماهير الزمالك تهز المدرجات تضامناً مع فلسطين - مصدر الصورة: جوجل

جماهير الزمالك تهز المدرجات وتهتف بالروح بالدم نفديك يا فلسطين
جماهير الزمالك تهتف بالروح بالدم نفديك يا فلسطين – المصدر: جوجل

ووفقاً لما نشره موقع “المصري اليوم” بدأت جماهير الزمالك بالتعبير عن رفضها للاحتلال الإسرائيلي منذ لحظة انطلاق المباراة، حيث هتفت بشكل مدوي “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين” و”شط الزيتون وبالروح بالدم”، تلك الهتافات القوية التي عكست وحدة الجماهير وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الزمالك وإنبي جرت في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، وذلك على استاد المقاولون العرب، ورغم التنافس الرياضي بين الفريقين، إلا أن هموم فلسطين وقضيتها تجاوزت الحدود الرياضية، حيث شهدت المباراة تكاتف الجماهير من أجل إظهار التضامن والتأكيد على وحدة الأمة العربية.

جماهير الزمالك تهز المدرجات بتضامن قوي مع فلسطين
جماهير الزمالك تهتف بالروح بالدم نفديك يا فلسطين- المصدر: جوجل

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية والتضامنية من جماهير الزمالك في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، حيث يتعرض لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي ويعاني من تهديدات أمنية وانتهاكات لحقوقه الأساسية.

وأظهرت اللقطات المصورة للمباراة ردود فعل الجماهير الحماسية والمشجعة للفريق، حيث تم رفع لافتات تحمل شعار فلسطين وعبارات تضامنية مع القضية الفلسطينية، وقد لاقت هذه البادرة تفاعلاً كبيراً من الجماهير الرياضية والشعب المصري عموماً، حيث تم تداول الفيديوهات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير التقارير إلى أن هذا الدعم القوي لفلسطين من قبل جماهير الزمالك يعكس التلاحم والوحدة العربية في مواجهة الظلم والاحتلال، ويعد هذا العمل الإنساني والرياضي بمثابة رسالة قوية من قبل الجماهير المصرية لنشر السلام والعدالة في المنطقة.

يذكر أن نادي الزمالك يحتل حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق إنبي المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وعلى الرغم من أن النادي الزمالك يعتبر منافساً لفريق إنبي في المباراة، إلا أن تلك اللحظات الإنسانية والتضامنية لم تمنع جمهور النادي من التعبير عن مشاعرهم القوية تجاه القضية الفلسطينية.

جماهير الزمالك تهز المدرجات وتهتف بالروح بالدم نفديك يا فلسطين
جماهير الزمالك تهتف بالروح بالدم نفديك يا فلسطين – المصدر: جوجل

وبهذا العمل الإنساني، أكدت جماهير الزمالك أن الرياضة ليست فقط مجرد منافسة على الملعب، بل هي أيضاً وسيلة للتعبير عن القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وقد أثبتت الجماهير أنها قادرة على توحيد الصفوف وتعزيز روح التعاون والتضامن في وجه الظلم والاحتلال.

جماهير الزمالك تهز المدرجات بتضامن قوي مع فلسطين
جماهير الزمالك تهز المدرجات تضامناً مع فلسطين – المصدر: المصري اليوم
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منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

ملتزم بالابتكار والتميز، وأعمل بشغف للحفاظ على جودة وتميز المحتوى الذي أقدمه، مهتم بالأخبار والأحداث الجارية، دائماً على اطلاع بكل جديد في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة.

بالإضافة لعملي ككاتب صحفي، محاسب متفانٍ وذو خبرة واسعة في مجال المالية والمحاسبة، قمت بإعداد التقارير المالية وتحليل الأرقام بدقة واحترافية.

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