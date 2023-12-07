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جماهير الاتحاد تطالب بعودة نونو سانتو لقيادة العميد وإقالة جاياردو

أحمد علي

سادت حالة من الغضب لدي جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بعد الخسارة التي تعرض لها العميد من نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

وشهدت مباراة اتحاد جدة أمام ضمك تقديم العميد مستوى سيء خلال المباراة، مما جعل عشاق الاتحاد ينتابهم حالة من القلق قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق خلال الفترة القليلة المقبلة بالمملكة العربية السعودية.

شهدت الساعات القليلة الماضية مطالبات جماهيرية بعودة البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، بعدما كانت إدارة العميد قد قدمت له الشكر، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في آخر ولايته.

وكتب حساب يُدعى “ناقدة اتحادية”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قالت: “ليه اول من حارب نونو انتوا يالاتحاديين الان عرفتوا قيمة نونو وانه ليس سبب الكوارث واتوقع انه نونو بهولاء اللاعبين”.

وتابع: “وسيفوز لديه خطط لا تخطر على بال المنافس لكن حسبي الله على من اخرجه وانهى التعاقد معه
المدرب اللي معانا مثل خيسوس”.

وأكمل: “يعتمد بانقاذه لاعبين عالميين، لكنه لايصنع فريق من أبسط اللاعبين، لا يستطيع لذلك هذا المدرب لا ينفع من الاخر”.

واختتم: “الله يعينا بكاس العالم، مدرب عقيم التفكير”.

 

تفاصيل مباراة اتحاد جدة وضمك

نجح اتحاد جدة في السيطرة على الكرة من حيث الاستحواذ، لكن على الرغم من ذلك تقدم ضمك على العميد، فقد سجل اللاعب جورج كيفين نكودو الهدف الأول في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

بينما ضاعف اللاعب مارسيلو غروهي، لاعب اتحاد جدة بالخطأ في مرماه، بالهدف الثاني الدقيقة 46.

فيما سجل المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وذلك من خلال ركلة جزاء.

وسجل طارق حامد هدف ضمك الثالث الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ويحتل الاتحاد بهذه النتيجة المركز الرابع بترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ضمك سادس الترتيب برصيد 24 نقطة.

الجدير بالذكر أن إدارة اتحاد جدة السعودي وجهت لنونو سانتو الشكر لتتم التعاقد مع المدرب الأرجنتيني جاياردو، لكن نتائج الفريق خلال الفترة الماضية تُثير قلق الجماهير الاتحادية.


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عن الكاتب:
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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