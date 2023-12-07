جماهير الاتحاد تطالب بعودة نونو سانتو لقيادة العميد وإقالة جاياردو

سادت حالة من الغضب لدي جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بعد الخسارة التي تعرض لها العميد من نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

وشهدت مباراة اتحاد جدة أمام ضمك تقديم العميد مستوى سيء خلال المباراة، مما جعل عشاق الاتحاد ينتابهم حالة من القلق قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق خلال الفترة القليلة المقبلة بالمملكة العربية السعودية.

شهدت الساعات القليلة الماضية مطالبات جماهيرية بعودة البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، بعدما كانت إدارة العميد قد قدمت له الشكر، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في آخر ولايته.

وكتب حساب يُدعى “ناقدة اتحادية”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قالت: “ليه اول من حارب نونو انتوا يالاتحاديين الان عرفتوا قيمة نونو وانه ليس سبب الكوارث واتوقع انه نونو بهولاء اللاعبين”.

وتابع: “وسيفوز لديه خطط لا تخطر على بال المنافس لكن حسبي الله على من اخرجه وانهى التعاقد معه

المدرب اللي معانا مثل خيسوس”.

وأكمل: “يعتمد بانقاذه لاعبين عالميين، لكنه لايصنع فريق من أبسط اللاعبين، لا يستطيع لذلك هذا المدرب لا ينفع من الاخر”.

واختتم: “الله يعينا بكاس العالم، مدرب عقيم التفكير”.

الأيام لازالت تثبت لي و تلجم من يخالفني ……أن جزمة #التهامي_نونو_سانتو برأس منتقديه…..كوزمين كونترا يهين الاتحاد و يهين أعداء نونو سانتو و يصبح بطل قومي في عيوني أنصاره ……..#الاتحاد_ضمك #الاتحاد pic.twitter.com/ZJzIiYZa72 — M.S التهامي العظيم (@7Cent2) December 7, 2023

شفتوا لعيبة الاتحاد كيف يتمشوا في الملعب بدون اي ردة فعل ؟؟ هالخدم ما يبغالهم و ما عرف يربيهم الا الميستر نونو سانتو ..!!#ضمك_الإتحاد pic.twitter.com/RqMB17Jkud — 🇮🇹Abu Farah²⁴⚽️ (@Juve21ntus10) December 7, 2023

غرم الله الزهراني – إعلامي :#الاتحاد لا يريد أن يعترف بأخطائه .. أقال "نونو سانتو" الذي يعتبر من أفضل المدربين وجلب لهم الدوري ..#الاتحاد_ضمك#الحصاد_الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

الراعي الرسمي: @alkhudiroud

الشريك: @osipc_sa@gormilhazhrana pic.twitter.com/MOziIA9xA3 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 7, 2023

#عوده_نونو_سانتو_مطلب

ليه اول من حارب نونو انتوا يالاتحاديين

الان عرفتوا قيمة نونو وانه ليس سبب الكوارث

واتوقع انه نونو بهولاء اللاعبين

سيفوز لديه خطط

لا تخطر على بال المنافس

لكن حسبي الله على من اخرجه وانهى التعاقد معه

المدرب اللي معانا مثل خيسوس

يعتمد بانقاذه لاعبين… pic.twitter.com/ZeYGjy1gPQ — ناقدة اتحادية (@umtalal5555) December 7, 2023

تفاصيل مباراة اتحاد جدة وضمك

قبل المشاركة في كأس العالم للأندية🏆..

الاتحاد يقلق جماهيره ويخسر من ضمك بثلاثية⚽ شاهد أهداف المباراة⬇#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الاتحاد | ⁦#SSC pic.twitter.com/lbIaNhTnnj — SSC (@ssc_sports) December 7, 2023

نجح اتحاد جدة في السيطرة على الكرة من حيث الاستحواذ، لكن على الرغم من ذلك تقدم ضمك على العميد، فقد سجل اللاعب جورج كيفين نكودو الهدف الأول في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

بينما ضاعف اللاعب مارسيلو غروهي، لاعب اتحاد جدة بالخطأ في مرماه، بالهدف الثاني الدقيقة 46.

فيما سجل المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وذلك من خلال ركلة جزاء.

وسجل طارق حامد هدف ضمك الثالث الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ويحتل الاتحاد بهذه النتيجة المركز الرابع بترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ضمك سادس الترتيب برصيد 24 نقطة.

الجدير بالذكر أن إدارة اتحاد جدة السعودي وجهت لنونو سانتو الشكر لتتم التعاقد مع المدرب الأرجنتيني جاياردو، لكن نتائج الفريق خلال الفترة الماضية تُثير قلق الجماهير الاتحادية.