جرينوود يدخل حسابات برشلونة بناءً على طلب فليك

دخل الإنجليزي ماسون جرينوود، مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي، دائرة اهتمام نادي برشلونة الإسباني تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة قد تعزز القوة الهجومية للفريق الكتالوني.

صفقة جديدة على رادار برشلونة

وبحسب ما كشفته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن رغبة برشلونة في التعاقد مع جرينوود جاءت بطلب مباشر من المدير الفني هانز فليك، الذي يرى في اللاعب إضافة فنية قادرة على تنويع الخيارات الهجومية للنادي في الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن اهتمام برشلونة بالنجم الإنجليزي ليس منفردًا، إذ يواجه منافسة قوية من عدة أندية أوروبية بارزة، من بينها توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى وست هام يونايتد.

مارسيليا يحدد سعر جرينوود

من جانب آخر، أشارت التقارير إلى أن نادي مارسيليا لا يمانع في بيع لاعبه خلال الصيف المقبل، لكنه يشترط الحصول على مبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو للموافقة على الصفقة.

يُذكر أن جرينوود، الذي يقدم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى مارسيليا، يرتبط بعقد طويل الأمد مع النادي يمتد حتى صيف عام 2029، ما يمنح الفريق الفرنسي أفضلية تفاوضية قوية في حال دخوله مفاوضات رسمية مع برشلونة أو أي نادٍ آخر.