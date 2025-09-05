جرينوود على رادار النصر بعد موسم استثنائي مع مارسيليا وتجربة ناجحة مع رونالدو

في إطار المنافسة الشديدة التي تشهدها سوق الانتقالات الصيفية يواصل نادي النصر السعودي مساعيه لتعزيز صفوفه بلاعبين بارزين قادرين على صناعة الفارق في البطولات المحلية والقارية، وعلى ذلك فقد ظهر اسم المهاجم الإنجليزي ماسون جرينوود كأحد أبرز الأهداف النصراوية في صفقة محتملة يقف خلفها طلب مباشر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مفاوضات لضم ماسون جرينوود

بدأ نادي النصر السعودي اتصالاته مع نادي مارسيليا الفرنسي؛ من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي الشاب ماسون جرينوود، وذلك بطلب مباشر من قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يسعى لتعزيز القوة الهجومية للفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات حيث تأتي رغبة رونالدو في استقدام جرينوود نتيجة التجربة المشتركة التي جمعتهما سابقًا في مانشستر يونايتد خلال موسم 2021-2022، فقد كوّنا ثنائيًا هجوميًا بارزًا مما يعكس ثقة رونالدو بقدرة اللاعب على إحداث الفارق داخل صفوف النصر.

عقد طويل وأرقام مميزة مع مارسيليا

يرتبط جرينوود البالغ من العمر 23 عامًا بعقد مع مارسيليا يمتد حتى صيف 2029 بعد انتقاله للنادي الفرنسي في صيف 2024، وخلال الموسم الماضي 2024-2025 قدم أداءً استثنائيًا حيث شارك في 36 مباراة أحرز خلالها 21 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة؛ ليسهم بقوة في قيادة فريقه نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ومن الجدير بالذكر أن التألق الكبير لجرينوود جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وهو ما يزيد من صعوبة مهمة النصر في حسم الصفقة؛ إلا أن الإدارة النصراوية تتحرك بجدية كبيرة سعيًا لإتمام التعاقد قبل إغلاق السوق المحلي.