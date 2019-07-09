“جريزمان” في برشلونة بعد موافقة أتليتكو مدريد ولكن بشروط

يعد أنطوان جريزمان من أهم اللاعبين حول العالم ويصنف في مستوى العديد من النجوم أمثال كريستيانو رونالدو، اٍيدين هازارد، ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا ، فلاعب متوج بأهم بطولة في عالم كرة القدم و هو كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده فرنسا بعد أن كان له الدور الأهم في حسم البطولة لمنتخب بلاده مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي و تسجيله لهدفين في النهائي أمام منتخب كرواتيا، وقد أعلن اللاعب من قبل البقاء مع فريقه أتليتكو مدريد بعرض فيلم تسجيلي يعلن من خلاله ذلك، ولكن تغيرت الأمور كلها بعد خيبة الأمل الكبيرة التي حدثت له بعد الخروج من دور ال16 من التشامبيونز ليج على يد كريستيانو رونالدو و رفاقه في فريق اليوفينتوس بعد الهزيمة في مباراة العودة بنتيجة ثلاثه أهداف مقابل لاشئ أحرزهم اللاعب كريستيانو رونالدو بعد أن أنتصر أتليتكو في مباراة الذهاب على أرضه وسط جمهوره بنتيجة هدفان مقابل لاشئ.

ربط أسم اللاعب بنادي برشلونة

فتم بعد ذلك ربط أسم اللاعب لفترة ليست بالقصيرة بنادي برشلونة من بعد الخروج من دور ال16 اٍلى وقتنا هذا، وأصبحت الأمور أقرب من أي وقت مضى فقد وافق نادي أتليتكو مدريد على اٍنتقال اللاعب اٍلى برشلونة بشكل رسمي في الصيف الحالي.

تفاصيل الصفقة

و كما أعلنت جريدة “موندو ديبورتيفو” أنه حال اٍتمام الصفقة سيتم دفع الشرط الجزائي المقدر ب 120 مليون يورو بالاٍضافة اٍلي متغيرات تقدر ب25 مليون يورو ، و بنسبة كبيرة سيكون الاٍعلان الرسمي نهاية الأسبوع الجاري مع اٍلتزام كل من الطرفين بالشروط.