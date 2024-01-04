جروهي يرحل عن الاتحاد رسميًا.. و4 لاعبين أساسيين يبقون

انتهت مسيرة أحد اللاعبين الأجانب في صفوف نادي الاتحاد السعودي، حيث رحل جروهي عن الفريق بشكل نهائي بعد فترة مميزة امتدت لعدة مواسم، يشهد الفريق الآن تغييرًا شاملاً في لاعبيه الأجانب، مع التركيز على الحارس جروهي وزملائه كورنادو، رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، وجوتا.

جروهي بقميص نادي الاتحاد السعودي - مصدر الصورة: الجول

تؤكد تقارير أن أربعة لاعبين أساسيين في صفوف الاتحاد، وهم أحمد حجازي، كريم بنزيما، فابينو، وكانتي، سيظلون مع الفريق، ومن المتوقع دعمهم بتعاقدات مميزة في فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز قوتهم في المنافسات الحالية.

فيما يتعلق بجروهي، أفادت شبكة “FBITricolor” أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بينه وبين إدارة الاتحاد لإنهاء التعاقد في فترة الانتقالات الشتوية، يعود جروهي حاليا إلى البرازيل وبالتحديد بورتو أليجري، حيث يستعد للانضمام رسميا إلى نادي جريميو.

تخطط إدارة الاتحاد للتعاقد مع حارس محلي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعويض رحيل جروهي، ومن المتوقع تعزيز مكانه بلاعب أجنبي جديد في مراكز الهجوم.