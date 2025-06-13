جراديشار جاهز لمواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025

تنتظر جماهير القلعة الحمراء المباراة المنتظرة والتي تجمع النادي الأهلي بقيادة مدربه الإسباني الجديد خوسيه ريفيرو ضد نادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، ويتواجد المارد الأحمر رفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي، وتقام أحداث هذه البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

عودة جراديشار من الإصابة

وفقًا لما كشفه الإعلامي إسلام سامي، فإن السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم القلعة الحمراء، جاهز لمواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي في افتتاح بطولة مونديال الأندية 2025.

وأوضح سامي، عبر قناة “أون تايم سبورتس”، أن قرار الدفع بالاعب السلوفيني أمام إنتر ميامي يرجع إلى الجهاز الفني للمارد الأحمر، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يُعاني من إجهاد في العضلة الأمامية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي وإنتر ميامي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، يوم السبت المقبل الموافق 14 يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت أمريكا، وفي تمام الساعة 3:00 فجر يوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وتعتبر هذه المشاركة هي العاشرة للقلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية، كما تمكن لاعبو الأهلي من تحقيق الميدالية البرونزية خلال 4 نسخ.

وتنقل أحداث هذا اللقاء عبر قناة MBC مصر بشكل مجاني، وكذلك قناة MBC أكشن، كما سيتم عرضها عبر منصة شاهد الرقمية.

المعلقون على أحداث المباراة

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”، أن المباراة ستذاع بصوت المعلقين فارس عوض ومدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 1 و2، وبصوت فهد العتيبي على قناة MBC أكشن.