جدول ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019 بالمغرب الان اليوم الجمعة 30 أغسطس

ننشر جدول ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019 وترتيب الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية حتى اليوم الجمعة 30أغسطس 2019، وتستمر بطولة الألعاب الأفريقية حتى يوم 31 أغسطس الجاري، وتتواصل المنافسات بقوة بين دول القارة الأفريقية على قمة جدول ترتيب الميداليات، حيث تعبر كل دولة من الدول المشاركة عن مدى تقدمها رياضيا في مختلف الألعاب عبر تحقيق أكبر عدد من الميداليات، وتدافع مصر عن عرشها في تلك النسخة وبقوة للفوز بالمركز الأول، وها هي تقترب من تحقيق هذا المركز من جديد.

جدول ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019

تنفرد مصر بصدارة جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019، وبفارق كبير جدا عن أقرب منافسيها وصاحب المركز الثاني، حتى اليوم الجمعة 30 أغسطس، تتصدر مصر جدول الميداليات بمجموع 264 ميدالية منهم 99 ميدالية ذهبية، دولة نيجيريا تأتي في المركز الثاني ولها 44 ميدالية ذهبية، جنوب أفريقيا في المركز الثالث ولها 36 ميدالية ذهبية، يذكر أن عدد الميداليات الذهبية هو ما يحسم المراكز.

من أبرز النتائج في دورة الألعاب الأفريقية أمس الأربعاء، تحقيق البطل الأولمبي المصري علاء أبو القاسم الميدالية الذهبية في السلاح، أبطال رفع الأثقال اليوم حققوا نتائج مبهرة اليوم وذهبيات كثيرة كالعادة، حيث حققت الرباعة رانيا محمود ذهبيتين في وزن 71 لرفع الأثقال، كما تم تحقيق ميداليات في الرماية والشطرنج وألعاب القوى.

اليوم الخميس ترفع مصر رصيدها من كافة الميداليات بصورة كبيرة، وتنفرد أكثر وأكثر بصدارة جدول ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019، ومن أبرز إنجازات اليوم الخميس تحقيق المنتخب المصري للسيدات في سلاح الشيش للميدالية الذهبية، محمد صفوت بطل مصر في التنس الأرضي يحقق الميدالية الذهبية بعد الفوز في النهائي على مواطنه كريم مأمون، الرباعة سارة سمير تحقق ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال.

ومن أبرز الميداليات التي توجت ميداليات مصر في جدول ميداليات الألعاب الأفريقية اليوم الجمعة، فوز خالد خليل بذهبية المصارعة وزن 125 كيلو جرام، فوز حسام ميرغني بذهبية المصارعة وزن 96، فوز الرباع محمد عبد الرحمن بثلاث ميداليات ذهبية في رفع الأثقال.