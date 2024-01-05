جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 المقررة في كوت ديفوار يوم الأحد 14 يناير الجاري بمواجهة منتخب موزمبيق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

كأس الأمم الإفريقية 2024

وتقام المباراة على ملعب “ستاد فيليكس هوفويت بوانيي” في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثانية يواجه منتخب مصر منتخب غانا يوم 18 يناير الجاري، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على نفس الملعب.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم 22 يناير الجاري، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على نفس الملعب.

جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

الجولة الفريق المنافس التاريخ التوقيت 1 موزمبيق 14 يناير 2024 7 مساءً 2 غانا 18 يناير 2024 10 مساءً 3 الرأس الأخضر 22 يناير 2024 10 مساءً

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب منتخب مصر منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.